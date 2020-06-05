美國大亂似是避不過了。美國政府與媒體奢言美國領先，卻變成了防疫治疫失敗領先、種族主義歧視領先、社會矛盾惡化領先、社會分裂領先。美國強盛繁榮的粉飾掉落了，露出底下的醜惡和脆弱，示眾於天下，再無法掩蓋。下一步美國會走向何方？

依美國總統特朗普及其極右勢力的邏輯，美國應該用軍隊鎮壓示威，再進而軍事管制，停止立法、司法和選舉，宣布戰時緊急狀態，讓他們繼續統治，實行更強硬的政策。在內對付所有自由主義者以及搗亂的少數族裔和窮人，對外則與中國、俄羅斯衝突，要以戰爭來重建美國的全球霸權。特朗普及極右勢力便要在號稱全球第一的民主政體上嫁接源自德國的納粹主義，這也符合他的德裔根源。

特朗普的納粹主義傾向，只能通過軍事政變才可以實現。因為總統選舉的選情已大跌，而他的極右勢力還未吞併共和黨，單只民粹主義的號召不足以建立一如納粹當年的龐大民意和組織基礎，他的機會只能是趁動亂，借助總統的權力來劫持政府。

但是，軍隊是否聽從他的命令，不理地方政府的反對，介入鎮壓群眾活動？軍隊是否無條件地支持他以緊急狀態來凍結民主體制的運作？軍隊不聽命的話，極右民兵組織可以出來奪權嗎？它們有否足夠的力量去壓制群眾和地方軍警的反抗？而若特朗普走向緊急狀態的戰時獨裁，美國政治與社會精英會袖手旁觀，不加干預嗎？單只共和黨便會出現叛變。而民主黨挾國會的支持，便可直接與特朗普決裂，美國的政府便會如社會同樣分裂。

在這樣嚴峻的政治形勢之前，特朗普似乎是不知所措。一是他背後的極右勢力與白宮看不到積極的協調；二是特朗普政府還是在外交上試圖以中國為敵來爭取選票，胡亂舉措也反映出缺乏部署和戰略。

美國政治形勢的突變，驅使特朗普等走上納粹之路，卻無納粹德國的組織、戰略和部署，因而美國走納粹之路在今天是注定失敗，這個失敗也便是美國政治的失敗。即使特朗普及極右勢力會在選舉中落敗，但今天的反種族壓制的動亂不會在選舉前為了選舉而平復，平復只能經鎮壓，鎮壓便造成社會與政治的巨大創傷，特朗普的下台也解決不了。民主黨並沒有解決種族主義與貧窮問題的方法，也難免同樣走上特朗普維護富人的內政，攻擊中俄的外交。

即使納粹奪權當前可以避免，政治的保守化、社會各種矛盾的惡化也仍解決不了，美國的問題還是糾纏不清。