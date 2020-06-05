「青山遮不住，畢竟東流去。」中央為香港制訂「港版國安法」，反對者吵吵嚷嚷叫喊了一陣子，無濟於事後，立刻轉變策略，把矛頭對準「港版國安法」的執法權。他們知道，若執法權落在香江司法體系中，「港版國安法」即成一紙空文。中央對此當然明瞭，遂決定在港派駐國安機關以行使執法權力。

然而，中央似乎還沒有決定該機關如何在香港執法，還沒有考慮好和香港司法機構在處理相關案件時是個甚麼關係，倒是香港司法領域的某些「意見」就已經「獅子開大口」，要把「港版國安法」的執法權一口吞下，其「建議」有幾個「必須」，中央「必須」聽從也：一是國安法必須不具追溯力；二是罪行的定義必須合理確切；三是罪行的涵蓋範圍必須限制於達到立法目的所必要的程度；四是調查的權力必須受香港法律規管，特別是除非獲得司法授權，不得搜查處所及監聽電話；五是審訊應在香港公開公正地進行；六是檢控的決定應依據香港《檢控守則》；七是被告應被假定無罪，及必須在無合理疑點下定罪。

這七條「建議」，不僅全面剝奪中央「港版國安法」的執法權，而且暗含對中央行使執法權的「預設性的不信任」，埋下攻訐伏筆。甚麼「必須合理確切」、甚麼「必須限制於達到立法目的所必要的程度」、甚麼「審訊應在香港公開公正地進行」、甚麼「必須在無合理疑點下定罪」，好像「港版國安法」的執法權若在中央手裏，就會出現上述「枉法濫權、不公不義」的情況似的。從這樣的「建議」中，我們可以看到香港一些司法中人對國家司法的偏執、輕蔑甚至敵意，這是他們港英餘孽的思想在作怪。

同時，他們的口脗和遣詞用字還相當狂傲，居高臨下，要中央「必須」這樣，「必須」那樣。那個律政司司長鄭若驊也聲稱，實施「港版國安法」之後，會由律政司作出檢控決定，而非內地當局。凡此種種，皆旨在完全廢掉「港版國安法」，要讓中央白忙活一場也。