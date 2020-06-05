魯迅先生喜歡以「狗」形容那些無恥之徒，例如癩皮狗、叭兒狗、落水狗、野狗、鷹犬、喪家犬等等。其中癩皮狗最令人討厭，只會亂鑽、亂叫，「假使我的血肉該餵動物，我情願餵獅虎鷹隼，卻一點也不給癩皮狗們吃。」

魯迅先生沒有說錯，香港就有不少令人討厭的癩皮狗。中央祭出「港版國安法」後，洋奴漢奸狗急跳牆，亂鑽亂叫，可謂醜態百出。漢奸黎表現得最瘋狂，不僅妄言「奮戰到最後一天」，更不斷乞求美爹「援助」，聲稱外界的支持「絕對是我們唯一的救贖」。無恥的人見得多，還沒見到如此不要臉的，這已不是普通的癩皮狗，而是斷了脊樑骨的癩皮狗，難怪他被家鄉的宗親剔出族譜，人人羞與為伍。美國國務卿蓬佩奧稱其為「傑出愛國者」，聽似恭維，實是嘲諷，漢奸黎愛的不是中國而是美國。

然而，這次不管洋奴漢奸如何搖尾乞憐，美爹都救不了他們。美國能給予他們甚麼援助？無非就是威脅取消香港獨立關稅區地位，以及制裁中港官員，這能嚇唬誰？這些年美國不知制裁了多少外國政要，單是俄羅斯就有不少官員上榜，有的甚至已被制裁三、四次，早就麻木了，人家還不是照樣過日子？最多不去美國罷了，有甚麼大不了？更何況，美國被新冠肺炎疫情搞得焦頭爛額，加上反種族歧視騷亂愈演愈烈，老美自顧不暇，即使想「救贖」這班洋走狗，恐怕也無能為力。

多行不義必自斃，這是千古不易的真理。漢奸黎之流出賣國家民族，就應該料到必遭報應，沒有甚麼好抱怨的。他們要求美國凍結「中共高層銀行帳戶裏的錢」，中央正好以其人之道還治其人之身，不僅有足夠理由凍結他們在香港的資產，而且有確鑿證據將他們繩之以法。漢奸黎不是說要「奮戰到最後一天」嗎？看來這一天已為期不遠，他與其亂鑽亂叫，不如收拾心情準備到赤柱洗廁所吧。