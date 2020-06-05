中聯辦及港澳辦均為執行中央對港政策的主要機關，前者前身為成立於一九四七年的新華社香港分社，遠較七八年才成立的港澳辦歷史悠久。中央成立中央港澳小組協助掌管港澳工作，中央港澳小組的辦事機構與國務院港澳辦公室是「一個機構兩塊牌子」的關係。中聯辦主要涉及前線實務，曾被指是香港第二支管治隊伍，而港澳辦近年在香港重大事項屢次代表中央發聲。中聯辦在監督香港事務上表現差強人意，而港澳辦在回歸後的表現亦備受質疑。

前全國政協副主席廖暉在九七年接替魯平出任港澳辦主任十三年，期間港澳辦被輿論批評是一個「獨立王國」，廖暉絕少公開露面或就港澳事務發表意見，實際工作諱莫如深，反而傳出種種腐敗揮霍，以及與中央對港政策唱反調的傳聞。廖更與因貪腐入獄的前政務司司長許仕仁關係千絲萬縷，許在審訊中透露，曾向廖暉表示自己出現財困，其後獲得他人提供一筆巨款。廖暉即使卸任後仍對香港事務指指點點，外間指他是回歸後中央對香港事務「不敢管、不想管、不能管」的源頭禍根。

萬丈高樓從地起，一個機構做壞了開頭，不良風氣傳承，之後要返回正軌極為困難。中巡組二○一六年曾發表針對港澳辦的巡查結果，嚴斥港澳辦六宗罪，指其長期腐敗及硬不起來，巡查結果交由中紀委等組織及部門跟進處理。港澳辦工作一直未見有大起色，其作用甚至被喻為政治花瓶，沒有做出甚麼實質成績來。

香港的深層次矛盾日積月累，從佔中到反修例黑暴，一發不可收拾，管治到了臨界點，「一國兩制」出現重大危機，特區政府固然嚴重失職，「兩辦」亦難辭其咎。今年初中央重整港澳工作系統，以解決長期以來疊床架屋等問題，港澳辦升格重組，這幾個月以來多次發聲，措詞強硬，會否又是只說不做，大家等着瞧吧！