全國人大一錘定音，決定立「港版國安法」，美、英都極大反應，英國聲稱將讓香港BNO護照持有人的留英期限延長，從半年延至一年，以方便有意移居英國者可以先遷移過去，有足夠時間安排入學或找工作，日後安頓下來，可以長居英國，換領正式英國護照。此議一出，不少香港BNO持有人去找移民顧問打聽，聽說有些擁有過期BNO護照未去續期的人，都急忙去申請續期，希望保留BNO護照，以作日後傍身。這種保留外國護照當作買保險的心態，何其熟悉，原因是上世紀八、九十年代曾經出現過。

其實香港也有不少居民持外國護照，尤其是加拿大、澳洲護照。他們主要是上世紀八、九十年代因為對香港回歸缺乏信心，移民過去的。這批移民中不乏專業人士，工商業機構的中、高層管理，以及在內地投資設廠的廠家。不少人移民後覺得彼邦機會遠不及香港，中、高級管理崗位缺乏，也少聘港人新移民，於是有人轉當「太空人」──丈夫隻身回港工作，留下子女在當地上學，由太太照顧。到九七年前後，大家見香港無大改變，很多家庭都索性遷回香港，連在彼邦受教育的下一代也回來了，到今天第一代香港移民的子女也有下一代了。至於這批移民有何得失，則如人飲水，冷暖自知。加、澳地大物博，人口不多，居住環境肯定比香港優勝，彼邦沒有香港競爭激烈，生活比較寫意。大學畢業後的工作機會呢？如果野心不大，找一份足夠家人生活的工作，安安靜靜過生活的確不錯。不過，看這麼多移民第一代回流，連第二代也回港工作，可以想像香港的工作機會一定更多，薪酬較彼邦為佳。

現今英國開出的六個月加六個月居留期，作用就如昔日申請移民加、澳得到接納，問題不在是否有權移居，而是抵埗一年內能否成功入學或者找到工作，作長期居留打算。經今次新冠肺炎一役，內地及香港不少學生紛紛撤離，相信英國的大學學位不愁，問題是能否入讀到畢業後能在當地找到工作的學科。移居過去找工作可能比較困難，也幸好經新冠肺炎一役，兼適逢英國脫歐，不少在英國工作的巴爾幹人、東歐人和烏克蘭人離開，可能會多了工作空缺。不過千萬別要求太高，巴爾幹人、東歐人和烏克蘭人多數幹的是低薪非技術性勞工，新移民對收入不要太大奢望。

英國的主要城市處處可見移民，尤其是倫敦，起碼有一半居民是有色人種，都是來自印巴、中東和非洲等前英國殖民地，今次接納大批香港移民更能豐富當地移民的族裔背景和文化，對英國肯定利多於弊。