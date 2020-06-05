部分香港人提到《國安法》便色為之變，像是天塌下來的事。外人不知就裏，大抵會以為引入這類法規，今後香港人只要有一言半語不合中央意旨，就會立刻被打入天牢，從此不見天日。

事實上真有這般可怕嗎？要數北京最忌諱的話題，大抵首選是一九八九年的「六四事件」。日前適逢「六四」三十一周年，本地電視台深入內地採訪一位「天安門母親」，她在鏡頭前現身，身上沒有擔着重枷，受訪時也不必隔着鐵欄，而是安然坐在一列書架前慷慨陳詞。

那位母親在片段中的第一句話是：自從「六四」之後我就沒流過淚，因為眼淚早已流乾了。這樣的言詞不可謂不尖銳，不可謂不讓觀眾動心，我想問，為甚麼訪問時沒見內地公安破門而入，把攝影機給砸了。接着，母親開始替死去的兒子抱不平，說他不過是想改進社會，對國家抱的是好心好意，卻招來軍隊鎮壓，是何其冤屈。

老人家不平之氣不僅限於對三十一年前的事，更直指今天。她說這麼長的日子過去了，國家對言論自由的限制還是老樣子，就以最近新冠肺炎疫情為例，如果政府能夠及早通報消息，疫患也不至於禍延這麼久。總之，這位老母親基本上是自由地在鏡頭前，訴說着中國如何沒有言論自由。

跟西方思想最開放的地區比較，中國的言論無疑仍較封閉，但不見得比上世紀八、九十年代毫無寸進。那位天安門母親受訪時言論的坦率和尖銳程度，跟過去香港「六四」燭光悼念會上的講者並無兩樣，在香港可以講的話，很多在內地一樣可以講。

身處天子腳下，談及北京第一敏感話題，受訪者尚且可以直抒胸臆。而區區的「港版國安法」，卻讓不少香港人講得像是山雨欲來，你說好笑不好笑？