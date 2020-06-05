本港疫暴雙重夾擊下，消費疲弱，市道悲觀。廢官防疫穿晒窿，港府延長海外抵港檢疫令至九月十八日，換言之，暑假黃金檔落空，本港一眾旅行社對此大失預算，業界人士痛斥新措施等同判旅遊業死刑，料若至九月仍未「解禁」，將有約五分之一旅行社捱唔住而執笠，而骨牌效應之下，賓館、酒店亦將掀倒閉潮！

至於零售銷售貨量連跌十五個月，四月份零售額較去年同月大跌約三成六。受疫情影響，加上日日都有啲廢青喺商場搞搞震，一係「和你Sing」，一係「和你Lunch」，慌死商場做多兩錢生意！阿哥，喺咁嘅情況下，下半年有機會復甦嗎？若然老朽話「Yes」，恐怕會好似財爺咁不自覺眼紅紅，留下縱橫嘅老淚！

本報心繫社會，關心民艱，眼見政府無能，廢到起重機都扶唔起，惟有誠心到黃大仙祠向大仙求籤問卜，結果求得第二十四下下籤「劉基歸隱」，預示社會紛爭一年半載冇平息之象，港人仍處水深火熱。都真係咪話唔靈，自黑暴以來，話就話警方已拘捕逾八千人，可惜律政甩轆，至今只控告約一千六百多人，律政司一味歎慢板，同時經常出現「警察拉人，法庭放人」嘅出人意料情況；各界呼籲律政司設二十四小時法庭加快檢控，同時要「治亂世用重典」，可惜政府及有關官員都側側膊唔多覺，放虎歸山，遂使更多人以身試法。

有堪輿學家指今年為鼠年，佢稱之為「夜鼠行動」，認為黑暴抗爭雖未必如去年激烈，但有可能會陰濕啲，夜晚先出動！鼠輩既然見不得光明，匿埋暗渠，確實值得提防其鬼祟行為，尤其是「港版國安法」如箭在弦，洋奴漢奸無不惶惶然不可終日，求美爹、英契媽打救之聲不絕，公然赤裸裸的做現代版吳三桂而毫不覺得羞恥！「劉基歸隱」呢支下下籤，預示香港多「妖孽」，香港要撥開迷霧，靜待孫大聖手執金剛棒來也！