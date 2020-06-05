美國自黑人弗洛伊德早前遭白人警察跪頸致死後，反警暴示威不斷擴散，每一次各地有新爆發的暴亂，多因總統特朗普講話挑起民眾情緒所致。應對各地的亂事，特朗普絕對需要按各個州長、因應獨特情況配合，但特氏的做法卻相反，他老是我行我素，喜歡說甚麼就隨口而出，先後搬出了「用惡犬對付示威者」、「動用國民警衞軍」、「派美軍鎮壓暴亂」等，都是火上加油，試問哪有一個民主國家會隨便動用軍隊去鎮壓國民，刺激民眾情緒？難怪沒爆示威地方的居民也上街表達不滿。

特朗普最錯誤的，就是用國際上大國欺壓小國的做法，以語言威嚇，令對方乖乖就範，可是美國人對民主、人權的愛好，成為今次抗爭的軍火庫，示威者不停問：「你為甚麼打壓自由表達意見的權利？」特朗普愈大力施壓，這股人權民主力量就愈強硬。這與特氏企圖以快打慢去撲熄暴亂的設想剛好相反，目前美國已有超過一百四十個城市發生暴亂。

電視台新聞直播這邊正播放特朗普強硬的講話，另一邊畫面則播出防暴警察發射催淚彈、橡膠子彈、閃光彈等驅散示威者的場面，被國民推斷不是巧合，而是特朗普有預謀的公關技巧，利用傳媒發出要迅速制暴的訊息。特朗普為了競逐連任，這一年已打出多張令人質疑的牌，新冠肺炎疫情至今未止，美國是最多人確診感染及死亡的國家，特氏向國際強力發聲說病毒是從中國輸出，要求國際追究，但這張肺炎牌已沒有效果，因為國民要保命，然而政府缺乏支援，索性不選這個黨執政，這反映特朗普政府應對疫情不力而不獲支持。

至於應對暴亂事件，特氏打法律與秩序牌去止暴制亂，期望展現平亂決心，爭取更多保守派、中間派以及長者、婦女等界別的支持，這張牌是共和黨的根基，但在可見的未來暴亂仍會蔓延，看來這張牌又出錯了。