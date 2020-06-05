五月底六月初，紀檢系統進行了今年第二輪調整，大部分是本系統內交流互調。商務部紀檢組組長李仰哲空降福建省紀委書記，前任劉學新跨省調任上海市紀委書記。市場監管總局紀檢組組長劉實調到國務院辦公廳，稅務總局紀檢組組長張敏轉崗人社部，生態環境部紀檢組組長吳海英繼任稅務總局，均繼續擔任紀檢組組長。但也有例外，自然資源部副部長庫熱西‧買合蘇提，調任生態環境部紀檢組組長。這是六十歲的庫熱西首次擔任紀檢職務，他自二○○三年起歷任新疆副主席、黨委常委、國土資源部副部長、國家測繪局局長等職，副部級資歷長達十七年。

中共十八大以來，隨着紀委不斷擴權，幹部提拔調動頻繁，大批年輕幹部上位。現在的「七○後」部級高官中，紀檢佔相當比重，如中紀委副秘書長苗慶旺、應急管理部紀檢組組長蒲宇飛、銀保監會紀檢組組長李欣然等。一來，中紀委機關副部級崗位最多，多達幾十個，遠遠超過其他單位；二來，各部委領導層普遍有一個紀檢席位，這也是政法、宣傳、組織等其他系統均無法比擬的優勢。因而，紀檢幹部的出路空間更為寬廣，為年輕幹部提供了更多提拔機會。

但另一個截然相反的現象是，出現了一個「六十歲紀檢新兵」群體，即一些副部級官員，循類似庫熱西的路徑，在臨近或年滿六十歲時才調任紀檢崗位，如原中央政策研究室副主任潘盛洲、中央財經辦公室副主任舒國增、中央統戰部副部長戴均良、北京市委常委兼政法委書記趙鳳桐、工信部副部長蘇波，在六十歲時，分別轉任中紀委駐國務院港澳辦、中央辦公廳、全國政協、國土資源部、中央統戰部的紀檢組組長。

按內地官場規矩，副部級官員六十歲時就須退休或轉崗人大、政協二線；而紀檢系統卻有特殊待遇，可以工作到六十三歲，甚至根據工作需要，還可以繼續延長，如剛剛卸任的原國辦紀檢組組長辛維光，即將滿六十六歲，比一些正部級官員任職還久。所以，對於一些勞苦功高、資歷深厚而又沒有機會提升正部的官員，調赴紀檢系統，得以在一線延續三年仕途，並非是簡單的「安慰獎」，而是含金量頗高的政治酬庸，遠非轉崗人大政協可比；同時又能體現「五湖四海」的選官原則，避免貽人「內部繁殖」、「獨立王國」之話柄。

況且，現今紀檢崗位權威高、任務重，任職到六十三歲後，仍有大量機會擔任中央巡視組組長，充當反腐欽差，口含天憲，手持尚方寶劍，威風十足。如在五月份啟動的十九大後第五輪巡視中，約六十五歲的趙鳳桐、蘇波，繼續披掛上陣，分別擔任第四組、第十五組組長，進駐中央政法委、國務院發展研究中心等單位開展巡視監察。

而在這一輪巡視中，「七○後」的苗慶旺也受命擔任第十巡視組組長。新老搭配，折射出當前紀檢幹部的梯次結構。總體來說，紀檢幹部出、入都相對暢通，人力資源較為充裕。