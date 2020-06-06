產評：中資湧港有隱憂　美密謀全面痛擊

中美之爭由貿易、科技延伸至金融領域，美國正多方位出招打擊在美上市的中國企業（統稱「中概股」），迫使中概股啟動來香港第二上市計劃。表面上，香港得到了意外之財；但實際上，美國在趕絕中企海外集資之餘，已公開劍指香港的國際金融中心地位。香港既已深度捲入中美之爭，焉能獨善其身！

香港過去一直充當中國內地對外的門戶，上世紀成為內地人才和資金的避難所，直至八十年代內地改革開放，便順理成章變為外資跳板。可是，隨着近數十年內地經濟騰飛，市場日漸開放，近年更多外資可直接進入內地市場，再加上回歸逾廿年，港府管治無方，不思進取，每遇難關只管飯來張口、錢來伸手，經濟競爭力每況愈下，且日益依賴內地，中介人角色明顯褪色。

自上月美國國會通過議案加強審核中概股後，最近美國已收緊納斯達克中概股的上市規則，美國總統特朗普更已簽署備忘錄要求相關機構就打擊違規提出建議。此舉加速引發中概股「逃亡潮」，所謂「肥水不流別人田」，同時出於防範政治風險的考慮，香港就成為中概股的首選上市地。

隨着資金湧入炒作新股，帶挈恒指六月開局首周累升千八點，港元更觸及強方兌換保證，在在顯示中概股熱潮非同小可，香港再次重演「歷史」坐發「意外之財」！惟今次變數實在太多，實不能如昔日般坐享其成，皆因去年美國參眾兩院通過了香港相關法案，明顯是準備好將香港作為中美交戰磨心，到了近期「港版國安法」，特朗普已宣布會撤銷香港特殊待遇，雖然細則尚未出台，但劍指金融中心地位之心路人皆見。

畢竟美國是要趕絕中企融資渠道，不可能眼白白看着企業藉改道香港上市而開脫，此刻香港樂於接受大量中概股上市，並擬做大交易所買賣產品（ETP）及A股相關衍生產品市場，但須當心「螳螂捕蟬，黃雀在後」。

當美國以監管手段解除了美股存在的中概股風險後，下一步好可能會加快針對中港金融業出招，包括乘着香港做大A股衍生產品市場之便，沽空中資資產，繼而落實制裁香港、撤港資金、並透過信貸評級和美元結算等手段發功出擊，實行一網打盡，重創兩地金融穩定。如是者，只怕今趟香港爬得愈高，跌得愈痛！

股市正旺，勸人禁足如阻人發達，但大變局當前，歷次經驗告訴大家，一時之利不足喜，謹記能在風暴到臨前全身而退才是真正贏家！