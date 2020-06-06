神州觀察：血洗校園不勝防　標本兼治保平安

內地屢現斬殺學童事件，搞得人心惶惶，行兇者或是精神失常，或是悲觀厭世，或是遭受所謂不公對待，為洩私憤而報復社會，動機原因太多，叫人防不勝防。政府必須認真檢討反思，及需拿出切實可行的應對措施，保護學童生命安全。

廣西梧州市日前突發血洗小學校園慘案，一名任職校內保安的男子不知何故持刀追斬師生，結果造成近四十人受傷，當中大部分傷勢嚴重。更恐怖的是，除一名副校長和另一名學校保安外，其他被斬者俱是該校附屬幼稚園兒童，年齡只在五至六歲之間，當時正在開心吃早餐，誰知一個個竟被斬至頭破血流，惟有尖叫哭喊着四散逃竄，校園頓成人間煉獄。

所謂冤有頭債有主，就當逞兇者在工作上受了怎樣不公對待，與五、六歲的孩子又能扯上甚麼關係？哪怕與某位學童家長有積怨，也該懂得「禍不及家人」的道理吧？更何況是數十個孩子，全無自我防範能力，有多大的仇恨需去到對他們痛下殺手地步？此舉又何止是懦夫所為，根本毫無人性，連禽獸亦不如，所以對於這等行徑，不論背後有多少「苦衷」，都不可原諒和輕饒。

教育部和公安部早前聯合召開緊急會議，對中小學、幼兒園安全工作再次作出部署，要求將廣大師生的生命安全放在第一位，尤其不能讓門衞成為擺設，誰知本次慘案就是門衞自己幹出來的，這已非擺設問題，簡直就是擺了個「定時炸彈」在旁，學校用人不察之過勢難撇清。有指行兇保安脾氣暴躁，口碑並不好，校方當初為何要選用這樣的人？且按照當局要求，各學校應配備專職保安，即是由政府財政兜底，提供以退伍軍人、青壯年人士為主的校園保衞力量，涉事學校顯然亦未做到。

可以見到，內地校園早已淪為「屠宰場」，多少無辜學童慘死於屠刀之下，受傷或致殘者更不計其數，生命之花尚未綻放便已枯萎凋謝，何其令人心痛惋惜！至於作惡者的動機，通常又會被歸結於報復社會，或因生活艱難，或因社會對其如何不公，一副苦大仇深模樣，非得殺人方能解恨；甚至連性格極端暴躁，也都成了報復社會的藉口，更有患了精神病的，如同領有合法殺人執照，受害者只能自認倒楣。不管出於何種原因，校園安全防範肯定還需加強，問題是，就算能將學校武裝到牙齒，仍然防不了內患，防得了校內未必防得了校外，就像當局對地鐵等公共場所層層設防，卻無法保證其他地方都安全。治標先治本，社會戾氣縱橫，不安定因素太多，當局必須學會疏導化解矛盾，盡量創造公平公正的社會環境，以遏止病態惡行蔓延，使民眾免於劫難。