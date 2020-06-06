正論：公屋逆市加租　冷對民生維艱

官僚臥聽蕭蕭竹，懶理民間疾苦聲。香港飽受黑暴蹂躪復遭疫情打擊，經濟一潭死水，不僅失業率創十年新高，就連港府廢官都要裝模作樣減薪以示共度時艱，房委會居然在此時擬按機制逆市加租，懶理基層死活，令人嘩然。顯而易見，有關機制只加不減，好景的時候可能不算甚麼，逆境的時候卻猶如攞命刀。

根據《房屋條例》，房委會須每兩年檢討公屋租金一次。房署會委託統計處每月抽選二千公屋租戶，要求他們申報入息並計算入息變化，作為釐定租金調整幅度的參考。有關機制在○八年推行，自一○年至一八年已連續五次加租，除首次加租幅度少於百分之五，其餘四次的加幅均達到一成上限。由於公屋住戶入息中位數在一七及一九年的升幅為百分之九，故今年的租金升幅亦會依此釐定，預料同樣為百分之九。

可以看見，以滯後數字計算租金調整，反映的僅是該兩年的住戶入息變化，未能反映目前情況。現時經濟水深火熱，失業率高見百分之五點二，財政司司長陳茂波更直認經濟陷入深度衰退，本地經濟增長預測修訂為負百分之四至負百分之七。從零售業全面插水，到旺區吉舖湧現，無不證明香港經濟「死火」。連房協都凍結轄下出租屋邨的租金至明年九月，屋邨數目更多、租戶近七十八萬的房委會，到底憑甚麼按機制加租？

最令人側目的是，由政府部門到公營機構，無不喜歡拿「機制」說事，彷彿在「機制」的金鐘罩下，加價多多都是天經地義。房委會的調整租金機制固然如此，港鐵的可加可減機制更是臭名遠播。眾所周知，港鐵年年狂賺百億，年年事故不斷，一樣無阻其按機制加價。饒是如此，在黑暴和疫情雙重夾擊下，港鐵亦不得不兼顧民情，下月開始調低兩成票價。房委會作為制訂和推行公屋計劃的法定機構，成立目的是為了不能負擔私樓的低收入家庭解決住屋需要，主席更由運房局局長兼任，偏偏見錢眼開，磨刀霍霍向基層，不是跟其成立原意背道而馳嗎？

正如立法會議員指出，房委會不但要凍租，更應寬免公屋租金最少多兩個月，更重要的是檢討租金調整機制。現行的租金調整機制按照居民入息變化決定租金水平，若居民收入漲幅超過一成，則公屋加租必然達到一成的上限，在經濟逆轉下明顯不合時宜，而且單純考慮居民入息，亦無從反映公屋居民真正的生活負擔。曾有調查顯示八成受訪公屋租戶入不敷支，逾半表示租金佔收入超過一成，生活捉襟見肘，足證公屋租金只加不減已成基層難以承受的重。經濟好的時候加租當然無問題，惟現在失業率高企還要向基層開刀，則無論如何說不通。

京官說過，房屋問題搞不好就會變成政治問題。香港之所以亂象叢生，市民之所以怨氣沸騰，房屋問題顯然是一大主因。別說公屋輪候冊大排長龍增添民怨，公屋逆市加租更犯眾怒，在香港風雨飄搖之際，房委會是與民同行還是與民為敵，不妨拭目以待。