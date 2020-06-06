世界視線：國防部長抗命　特朗普失軍心

美國總統特朗普日前揚言動用《暴亂法》，出動軍隊平亂，惹來軍方的極大反彈，國防部長埃斯珀公開跟總統唱反調，強調軍隊平息事態，只是萬不得已的最後選擇，現時局勢發展還未去到這一步。據報特朗普對埃斯珀的抗命，極為反感，在被問到埃氏是否仍獲總統信任時，白宮發言人僅表示，「到目前為止仍然是」，令外界聯想到埃斯珀的官位不穩。

當然，現時國家局面一團糟，示威浪潮更是方興未艾，自己會否問責下台，也在未定之天，加上還有五個月便大選，自然是穩定壓倒一切。更何況，把埃斯珀留在任上，可方便以後局面惡化，將責任一股腦兒推卸在他身上。特朗普如今放軟口風，稱不認為有必要派兵平亂，除了眾怒難犯，特氏不敢冒天下之大不韙，更是為日後卸責預早埋下伏筆。正如針對疫後重啟經濟的時間表，特氏不時會「放權」給州長，正是讓自己日後有較靈活的轉身空間。

特朗普欲把軍隊當作個人「維穩」的政治工具，引起軍中極大反彈。更有甚者，埃斯珀和參謀長聯席會議主席米利，日前陪同特朗普「視察」白宮附近的聖約翰大教堂，且不說堂堂總統「出巡」，要先以催淚彈「鳴鑼開道」，凸顯特朗普的色厲內荏，軍隊內部對埃、米二人甘當特朗普的政治「布景板」、「啦啦隊」，更是怒不可遏。

就連前國防部長馬蒂斯也忍不住狠批特朗普「分裂國家」，在這種情況下，埃斯珀惟有公開表態，跟特朗普決裂。這也從側面反映，埃氏評估特朗普最多只能幹完今屆任期，沒理由為了還有幾個月的俸祿，賠上一世名聲。

儘管山姆大叔遂行軍事霸權，經常軍事干預別國，然而平情而論，軍隊在國內的形象，相對於國會、政黨、情報以至調查部門，還是相對超然政黨政治之上，這在特朗普時代，無疑是稀缺的「公共資產」。特朗普在越戰期間，以「骨刺」為由逃兵役，加上上任後又經常瞎指揮，軍方對他已無甚好感，只是看在經費增加的份上，才維持表面的和平，一場反警暴示威，將這種脆弱的關係徹底打破。