功夫茶：非法集會唔拉　漢奸係咪大晒

宋朝名將岳飛娘親幫個仔喺背脊刺上「精忠報國」四個字，結果岳飛做咗抗金名將，可惜死喺通番賣國嘅秦檜奸計之下，反而秦檜安安樂樂做其宰相。今時今日香港，亂象好比南宋，反中亂港得意洋洋，愛國愛港遍體鱗傷，佔中期間七警執法淪為階下囚，佔中三十九搞手包括漢奸黎智英就逍遙法外五年幾，請問仲有冇天理？

法律面前，唔係平等，愛國含恨，亂賊就當上賓，日前漢奸黎又出來搞搞震。功夫茶愈講愈火起，明明「禁聚令」仍然生效，聚眾超過八丁友都要收「牛肉乾」，警方唔批准維園「六四」燭光集會，但係支聯會明知故犯，有人甚至推倒場內圍欄走入去集會。結果前晚超過一萬人聚埋喺維園兩三個鐘，唔單止犯法，亦好易散播病毒，齊齊染新冠肺炎，點解大家會咁冒險，原來係畀人「老點」，漢奸黎智英到場十幾分鐘就「快閃」！

有圖有片為證，漢奸黎同埋支聯會主席李卓人、民主黨何俊仁等人到場，一眼都睇到超過八個人啦，維園有關集會既違反禁聚令，而且又未獲得警方發出「不反對通知書」，係非法集會。漢奸黎官司纏身周身蟻，依家有四單刑事案件等上庭審，當中包括涉及非法集結罪，保釋期間要定時報到又唔准離開香港，依家孭緊簿又涉及非法集結喎，政界中人質疑佢有公然藐視法庭之嫌。

以往六四維園集會，漢奸黎「肥」佬懶理，唔係經常蒲頭，但係逢親佢出現，就是非多多，今年佢又嚟「抽水」，結果六四集會變成萬人非法集會，有人大叫「港獨」口號，揮舞港獨旗、港英同埋美國旗，真係反中亂港分子「大雜燴」，嗱，全香港全世界直擊，今鋪都幾難走得甩喇！

奇怪嘅係，咁大壇嘢，警方全日竟然冇喺維園拉任何人，好似隻眼開隻眼閉，反而旺角幾條友仔夜晚堵路就火速拉晒。真係𢱑爆頭都睇唔到乜嘢道理，要用唔同方式處理，呢啲唔係叫雙重標準係乜？點解到依家都冇人追究漢奸黎㗎？唔通反中亂港真係有護身符？最怕警方同律政司又好似以前涉及漢奸黎啲案，拖拖拉拉成年先拉人，使唔使等到明年「六四」先出手呀？警隊唔係執法唔會睇人背景，犯法照拉嘅咩？依家漢奸大晒，咁仲有人相信王法嘅？

無論如何，唔可以再任由漢奸黎搞亂香港。佢今世投錯胎，寧為美國犬，不做中國人。唔知佢背脊係咪刺上「精心賣國」，定係「精忠美國」，寧願畀十四億同胞長期問候老母，都要為美爹而戰，不過，無論佢背脊上有冇刺嘢，額頭都係鑿住「叛國禍港」四個字，化灰都走唔甩！