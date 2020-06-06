中央出手，推行「港版國安法」的立法。英美政界說要制裁香港，能嗎？

若美國貿易制裁香港，香港實在可以創一先例，反制裁美國以維護香港的貿易自主權。或許最佳的方法是向世界貿易組織投訴仲裁，但是一來曠日持久；二來美國從來不遵從世貿組織的裁決。反制美國是強硬向世界表態，自由港政策不是全無貿易自主權，香港的服務貿易一如其他自由港，也不是全部開放。香港可以自行和通過雙邊多邊協調來調整開放度。所以，不能因屬自由港，香港便放棄任何的自衞、貿易政策和關稅的自主權。

美國一些極右議員提議對香港進行二級制裁，制裁香港主要的銀行。這樣的牽涉廣大，實際會動搖整個國際金融體系，也即是美元霸權的基礎體系。美國當前金融泡沫瀕臨穿破，無限度的量化寬鬆貨幣政策面對眾多問題。美國敢冒天下之大不韙，制裁作為國際金融中心的香港金融嗎？即使制裁滙豐渣打，實際是制裁英國，而非中國。美國敢制裁中國的央企大銀行嗎？中美還未全面開戰，美國還存欺壓中國得逞的幻想，也未到狗急跳牆或拚死一搏的階段。一些政客口舌招尤，香港不用理會。美國正大難臨頭，大選亦未定，這幾個月他們能如何？

至於英國首相說要給香港BNO持有者入英籍的機會，僅只機會，主要不過是放寬入境與工作限制。除非公開定下政策或修改法例，BNO持有者並沒有賦予英國入籍的特殊待遇。英國首相的提議只是小惠，真正申請入籍時機會均等，沒有優惠。英國此舉違反中英原來的密約，保守黨政府將會面對中國的敵意。

英國此舉對香港衝擊有限。香港社會從來以移民為風尚，已移民者佔的比例不少。此舉只是增加移民傾向，並不比中英談判時為嚴重。況且今天香港與英國發展已是此長彼消，脫歐下的英國面對巨大挑戰，新移民能否有機會就業、創業頗成疑問。不過，香港承受的震盪只是有限和短期。一是BNO比不上中國香港護照的實用；二是香港是移民社會，一批人移民他去，另一批人便移民而來。缺歸屬感以至不願工作，也提早退休的人移民走，香港便少了負擔和政治問題，更可全心吸納人才來把經濟與社會升級轉型，更好在大灣區內發展，與深圳、廣州競爭。這樣的移民往英國或美國五眼聯盟國家，是甩掉腫瘤和負擔，脫胎換骨，香港乃至中央政府正求之不得。

不過，英國此舉屬於惡意，應該大力予以批評。