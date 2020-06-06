最近內地一宗冤獄案惹起輿論關注，多年前涉嫌投毒而被判故意殺人的男子，坐了十六年冤獄，案件一拖再拖，早前河南省高級人民法院再審理案件，認為證據不足，改判無罪，當庭釋放，他向當局申請國家賠償約二千萬港元，法院受理，令到事件炒熱。內地法律制度漏洞又再次成為焦點，各界批評中國在這方面發展實在追不上其他範疇步伐。

中國崛起，有槍有炮，硬實力不斷進步，挑戰群豪，軍事科技都不落後於西方，但法治觀念卻是長期以來的一個硬傷。不少港商慨嘆，在內地創業或者投資，都損手爛腳而回，投訴內地法治觀念薄弱，侵佔他人財產比比皆是，尤其是合作投資，稍一不慎，猛虎不及地頭蟲，經常給內地合夥人吞食利益。

只要有人事關係，認識一些高幹，甚或自己是官，有辦法便可治，這便是內地的法治，不但公義難伸張，更經常出現令人啼笑皆非的事例，貽笑大方。 尤其是商標註冊，多以先註冊先到先得為準則，所以某籃球巨星招牌動作及其英文譯名給某牌子註冊了，巨星想追討反而敗訴；有外國運動鞋名牌，竟有商標及名稱都極度接近的牌子在全國分店成行成市，完全不感到羞愧。這種例子多不勝數，怎叫人有信心投資？

中國的法律體制與香港普通法不同，是採用大陸法，其實歐洲很多國家都是採用類似法律系統，非常多例子可以參考，要改革法制不難，最重要是決心，不能夠人治代法治，有法不依，亦要避免朝令夕改。內地法治雖有待發展，但要追上香港卻不一定要等五十年。香港法治曾引以為傲，但近年日益退步，而且全方位退倒，尤其是律政司司長鄭若驊上任後情況更惡劣。找個醜聞不絕、其身不正的人來捍衞法治，實在笑話。警察拉人，法庭放人，量刑標準惹人質疑，這方面遲早與內地接軌。