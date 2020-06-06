美國總統特朗普前幾天去白宮鄰近的聖約翰教堂，在教堂前面手拿聖經拍攝了一輯照片，結果引起不少傳媒一片責罵之聲。一場特別安排的公關秀竟然帶來截然相反的結果，相信白宮的公關團隊想像不到，這次安排會引起這麼大的反應。

我相信白宮的公關團隊本來的想法，是特別為這個一向過分剛陽霸氣，說話硬繃繃的總統安排一場公關秀，好顯示他親民、虔誠、篤信上帝的一面，讓傳媒在這個場合中，拍攝到特朗普與眾白宮官員一齊步行，經過拉斐特廣場，穿過示威人群，抵達聖約翰教堂，站在教堂前拍攝他手拿聖經的照片。照片通過傳媒傳播開去，有助顯示他不會在因黑人弗洛伊德死亡事件包圍白宮示威的群眾前退縮，依然從容不迫，步行前往這座美國的開國國父去做禮拜的教堂。教堂側面附設的一間託兒所剛在騷亂中遭到焚毀，整個活動也就顯示了特氏跟隨開國國父的足迹，虔誠篤信上帝，所以特別親去教堂祈禱，安慰被焚毀託兒所人員，手持聖經拍照也顯示他的基督教信仰。

美國的保守派之中不乏虔誠篤信基督教的支持者，他們不少居住比較荒僻，人煙較少州郡，少與外界接觸，工作、家庭和教堂便是全部生活。特朗普在開國國父的教堂前面手持聖經的照片，能夠鞏固他作為教會和基督教信仰捍衞者的形象，到選舉時有助吸引這批保守虔誠信眾的選票，對拉攏搖擺州郡的選票幫助很大。

問題是這次是有意以軟性愛心虔誠形象包裝特氏，與他的性格剛好截然相反，他的作風一向以硬朗見稱，幾乎未曾去過教堂，也不會把基督教信仰當作一回事，今次要求他一改形象，放軟身段，實在甚為冒險。

故此一行人開始踏入拉斐特廣場便遭到詬病，因為廣場正是包圍白宮示威群眾的集中地，為了保障總統和隨從順利通過，警察要預先清場，有傳媒報道是用了橡膠子彈和催淚彈替他開路，預早趕走廣場上靜坐的和平示威群眾。特朗普第二天澄清說沒有用橡膠子彈和催淚彈，但少見報道。他到了教堂並沒有進去祈禱，也沒有跟教堂的執事人員打招呼安慰幾句，只是站在教堂前面拿着聖經拍攝照片，便完事離開。

怪不得美國聖公會華盛頓教區主教布德大為不滿，指特氏拿聖經只作個樣子，根本沒有打開過聖經，沒有進入教堂內祈禱，也沒有與執事人員會晤交談，就教堂旁邊的託兒所被焚毀一事安慰兩句，到來拍一輯照片便算了事，簡直是對這座充滿歷史價值的教堂不敬。整個公關秀變成公關大災難。