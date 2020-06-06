以假新聞、老屈、作古仔、誹謗「馳名」的爛果報，日前頭版突然刊出廣告自賣自誇：「An apple a day keeps the fake news away」，令人不禁冷笑。爛果報網上訂閱量和報紙銷量皆大幅插水，早前漢奸黎親身上陣哀求讀者訂閱，可能落疊者稀，索性在無人下廣告的頭版位置自吹自擂，死到臨頭都要揦番拃沙。

爛果報假新聞之罄竹難書，可謂長過臭過阿婆塊紮腳布。經典之一的「陳健康事件」令人記憶猶新，當年香港發生三死倫常慘案，陳健康妻子不滿丈夫包二奶，把兩個兒子從住所拋下致死，再跳樓自殺身亡。事後爛果報向陳健康提供五千元嫖妓，拍下所謂的「獨家相片」刊登在頭版，令人嘩然。

而爛果報及壹淫媒更是被告誹謗、認衰道歉或賠償最多的報章。例如一○年抹黑洗頭水致癌，造成其銷量暴跌，遭法官直斥調查粗疏膚淺；去年則造謠抹黑港鐵前主席馬時亨與富豪外遊涉利益衝突，馬時亨發律師信討清白，爛果報最終跪低認衰兼道歉。當然，淫媒爛果毫無道德，基層都一樣伸手蹂躪。○八年一篇題為「警署女雜工被指偷清潔用品」的報道內容嚴重失實，遭女雜工入稟控以誹謗，高院判女雜工勝訴，獲逾七十四萬元賠償。

上述事例只是冰山一角，淫媒爛果連未成年女星都不放過，刊登其濕身性感照，最終搞到摺書，至於偷拍藝人私隱更是如食生菜。更不必說，去年黑暴期間大力鼓吹暴力，美化暴徒及抹黑警隊，內容離「真相」十萬八千里。一份公信力破產的報紙，為了救亡自誇有真相，簡直笑大人個口，事實是「An apple a day keeps the fake news always」而已。

更好笑的還是漢奸黎早前撰文謂受到傳媒追蹤滋擾，滿紙委屈，卻不想想狗仔文化正是由他一手帶入，以其人之道還治其人之身，有乜好怨！