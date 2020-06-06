時光倒流一年，美國道瓊斯指數大概處於二萬五千至二萬六千點之間。如果當時有人看着水晶球告訴你，到了二○二○年六月，美國政治、經濟將受三路夾擊：第一，有可怕的瘟疫蔓延全球，美國的染病者達一百八十多萬人，死者超過十萬人，國際客運交通近乎停頓，美利堅的失業率正向百分之二十邁進；第二，全球最大的兩個經濟體快要陷入全面冷戰，中美兩國打得不可開交，白宮主人甚至威脅要完全切斷彼此的聯繫；第三，美國正面臨多年來罕見的全國暴動，總統特朗普要兩度躲進白宮地堡避難，而且亂事仍在蔓延，未知何日可了。

然後，手執水晶球的人要你猜一猜，二○年六月的道瓊斯指數跟一九年六月比較會相差多少？常言道「股市是社會的寒暑表」，既然美國以至全球遭受如此重創，按理股市不跌一萬點，也該跌八千點吧，於是你可能估計道瓊斯指數會跌至一萬六千點至一萬八千點之間。但事實上，今日的道指跟一年前幾乎是同一水平，市場彷彿對危機視而不見。

很多人以為股市跟經濟永遠同步，升市時，財經演員們便四處張羅利好消息作解釋；跌市時，就拼湊各種負面因素來迎合，到頭來，很可能都是在自己騙自己。筆者從來都告訴你，股市起跌往往是大戶們老早寫好的「劇本」，跟政治、經濟並無必然關係。如果要打個比方，政治、經濟狀況跟股市的關係，就像父母跟孩子的關係一樣，孩子有時會緊跟父母腳步，有時卻不跟，而且不跟的時間，比跟的時間還要多，兒子生下來，他就有自己的生命。世界正逢數十年罕見的變局，為甚麼美國的股市卻能如此堅挺，就連香港股市的跌幅，也遠不如預期般嚴重？要是讓我來說，那就是因為此刻股壇「大鱷」們還不想市況太低殘，他們自有盤算，很可能是在「托價派貨」。