新冠肺炎重創全世界，無論人命和經濟，造成嘅衝擊，對大國關係與政治格局產生嘅潛在影響，已無法被人忽視。中國在抗疫方面，起初被批評訊息欠公開透明，然而，中國有勇氣調整心態，有反思疫情的勇氣，避免訊息不暢、嚴懲失職幹部，面對來勢洶洶嘅病毒，就不會陷入盲目嘅恐慌和無助。

事實上，面對早期疫情大爆發，大家睇到中國超強動員機制發揮嘅作用，譬如大量醫療設備與生活物資被送入武漢等疫情最嚴重嘅地區，全國醫護人員集合精銳力量奔赴前線，「雷神山」、「火神山」以驚人速度建成，「方艙醫院」嘅迅速啟用等，這種爭分奪秒嘅行動，呈現國人團結一心嘅超強凝聚力。然而，有論者亦指出，我們要從每次悲劇吸取沉痛教訓，才能防止悲劇重演！「多難興邦」，這個太沉重了！中華民族實在經歷了太多苦難了！而今趟疫症，有助國人關注公共衞生嗎？

國人向來有太多不文明嘅舉措為人詬病，柏楊在其《醜陋的中國人》言之詳矣，他強烈批評國人嘅「髒、亂、吵」，在他看來，根本上都是文化問題。老朽讀本報兩岸新聞，看到北京市為促進公眾美德，日前開始正式實施《北京市文明行為促進條例》，除對隨地吐痰、放狗不清理糞便等處以罰款外，更嚴打在公共交通工具上霸佔座位、景點塗鴉刻字等行為，處以罰款，情節嚴重者，更可被拘留十日。有網民稱之為最嚴條例。

早在二○一三年，中國國家旅遊局鑑於國人外遊劣行斑斑，去教堂、博物館參觀，依然大聲喧嘩；食自助餐如狂風掃落葉，一盤盤咁倒落自己隻碟上，嚇鬼死人亦醜出國際！於是發布了一套「文明旅遊出行指南」，最起碼禮儀如不要公開挖鼻孔、剪腳甲之類。然而這麼多年過去了，首善之都嘅北京仍要發出條例嚴打不文明，可見人的質素要自幼從教育切實做工夫！