美國各城市反警暴遊行集會不絕，和平示威表達意見，但總統特朗普以強力打擊手法應對，各州郡出動國民警衞軍鎮壓，特氏更揚言有需要時出動軍隊平亂。在白宮前面連日來都有大批群眾示威抗議，執法人員突然用催淚彈及橡膠子彈驅散和平示威者，目的為特氏開路前往聖約翰聖公會教堂，做法惹來非議，更觸發國內其他城市居民不滿情緒，紛紛跑到街上抗議。這種鎮壓和平示威手法不但要非議，更應受到批評，可是與美國同一陣線的國家閉嘴。

美、英、澳洲、加拿大及新西蘭的五眼聯盟外長近日通電話，國務院發言人說，五國外長討論互相協調應付多項迫切全球挑戰，包括中國單方面及任意決定實施「港版國安法」，中東穩定的行動，需要透明獲取疫情源頭資訊，多方面討論到合作維持個人防護裝備及醫療設備供應鏈，以及共同管制敏感技術出口等。

香港國安法也擺上五眼聯盟的討論桌，這項中國主權地方立法，與他們討論國際問題何干？如果用同一把尺，美國現時廣泛地區爆發示威，遭執法部門以大殺傷力武器鎮壓，更應該在五眼聯盟討論，但隻字沒提，是與會國家認同還是不敢提出異議？

香港過去一年的暴亂，暴徒用大殺傷力武器攻擊警察，港版國安法為止暴制亂就有國際關注，美國國民和平示威，竟遭大殺傷力武器鎮壓，更出動國民警衞軍，在國際會議沒人提及是何等笑話。這批與會國家成了美國的附庸國，他們過去曾義正詞嚴地批評香港警方執法，但對美國執法部門強力掃蕩示威者手法卻不說一句。

更可笑的首推加拿大，總理被問及美國鎮壓示威者看法時，語塞達廿秒無法回答，向來反應快的杜魯多可能顧及加國七成半出口商品去美國，他回答問題只能避談特朗普，說看到在美國發生的可怖事情，現在是時候讓人們團結，完全反映國際公義的尺有很多把。