中國有句名言：「花開堪折直須折，莫待無花空折枝。」形容處事決策必須把握時機，時不可待，機不再來，當機立斷，不可遲疑不決，優柔寡斷。這句名言應用於今天「港版國安法」的立法推進速度，是最好不過的了。俗語說「打鐵趁熱」，也是這個道理。

十三屆人大第三次會議以絕大比數高票數通過制訂「港版國安法」的決定，獲得廣大市民在短短的八天的人大會議同步時間內，響應「香港各界撐國安立法聯合陣線」的簽名大行動呼籲，到街站或網上提交簽名支持。近三百萬香港市民親筆簽名支持港版國安法立法，足見人大決定大得人心。「除四害」的「港版國安法」已「瓜熟蒂落、水到渠成」，盡得「天時、地利、人和」三大成功要素。最近連英資怡和、滙豐也表態支持。

有些別有用心的人潑冷水，說甚麼「熱飯不能熱食」、「慢工出細貨嘛，好得讓法律的細節切實保障港人的民主自由權利」；也有些多年被習慣惡勢力威脅嚇破膽者，擔心有利益受損，也講一定會支持，但是說不用急，「摸着石頭過河嘛」；更有些擔心九月立法會選舉失利的人說，「軟着陸好過硬着陸」。儘管上述奇談怪論不是主流民意，但卻有可能變成分化團結、削弱鬥志的腐蝕劑。對此，當局在推進立法時不可不注意也。

其實「港版國安法」立法決定之所以一石激起千重浪，完全拜美國由幕後走到台前搞有計劃、有預謀、有組織、有部署、有強大資源支援的港版「顏色革命」及整整一年的黑色暴亂所賜，更拜香港反中亂港及「港獨」分裂勢力，撕下「和理非」的騙人面紗，公開勾結和尋求美台支持，賣身投靠美國特朗普政權，公然要求美國制訂和通過干涉中國、插手香港的《香港人權與民主法案》，更毫無羞恥地多次赴美國屈膝甘當漢奸走狗賣國賊，以賣國賣港為榮。他們以黎智英和黃之鋒為首，猖狂叫囂「為美國而戰」，不惜「光榮犧牲」並有計劃地推動實施戴耀廷提出的奪取香港管治權、推行政長官落台的「真攬炒十步」奪權鴻圖大計。「港獨」顛覆已經是「司馬昭之心」路人皆知。中央人民政府面對境內外顛覆分裂香港、破壞「一國兩制」的反中、反共、反華勢力的咄咄逼人，已退無可退，只能絕地反擊，被迫使出尚方寶劍救港，背水一戰，保港衞國，不負眾望，大得人心。

黑色暴亂已將香港破壞殆盡，港人已從水深火熱的人為災難痛苦和恐怖暴力威脅中，深刻切身體會到「國破家亡」。沒有國家安全，豈有香港獨善其身的苟安？美國黑人弗洛伊德被白人警察跪頸窒息致死掀起全美社會暴亂，翻版香港黑暴「手足」的瘋狂打砸搶燒暴力破壞，特朗普的處理手法徹底撕下美國式的雙重標準和無恥虛偽，徹底暴露香港泛民政黨和議員的雙重標準和無恥政棍的真面目，讓美國在全世界面前徹底喪失所謂制裁人大國安立法決定的道德高地，凸顯港版國安法為國家在港安裝「防盜門」自衞防禦的重要性、必要性、合理性、合法性。「一萬年太久，只爭朝夕！」毛澤東名言正是揭示提速實施的迫切時間要求。