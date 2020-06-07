正論：基建爛攤何其多　何堪大嶼掏庫房

昨日凌晨一場突如其來的黑雨，令全港多區淪為澤國，市面一片狼藉；而一些近年落成的基建，亦疑因施工和質素欠佳出現漏水及銹蝕，而且隨着雨季到來，情況愈來愈觸目驚心。通車不足一年半的中環及灣仔繞道就是基建爛攤子的冰山一角，漏水銹蝕程度令人咋舌。一滴水看世界，一條繞道足以看到「一國兩制」走樣變形。在無能港府管治下，大型基建無不問題多多，繞道尚且如此，耗資龐大得多的「明日大嶼」又怎麼可能例外？

本報早在去年初繞道通車之際，已多次報道隧道段的天花、牆身、石壆均有漏水滲水的情況，由於滲入的是鹹水，侵蝕程度比一般地下水厲害，牆身和地面甚至不時滲出啡黑色銹水，反映石屎內鋼筋已經生銹，後果可大可小。當時已有知情人士警告，隧道滲水情況失控，導致部分用以固定牆身飾板的鐵扣疑長期接觸鹹水生銹，擔心通車數年後鐵扣銹蝕鬆脫，會出現「冧板」事故，危及使用者安全。詎料事隔一年多，漏水情況非但沒有改善，反而更趨嚴重，隧道牆身水漬和銹迹斑斑之餘，滲漏更蔓延至機房和行政大樓。路政署對此不敢否認，僅唯唯諾諾表示如發現漏水會即時跟進，又強調設計已備有排水功能，擺出大事化小狀。

類似一幕屢見不鮮，舉凡有大型基建出現這樣那樣的問題，政府部門不是瞞得就瞞，就是拖得就拖，由廣深港高鐵到港珠澳大橋、由港鐵沙中線工程到中環及灣仔繞道，即使被揭出大大小小的質素問題，甚至涉嫌偷工減料和造假，但港府廢官依然不見棺材不流眼淚，只要沒有車毀人亡的慘劇發生，無不大事化小、小事化無。以醜聞不斷的港鐵沙中線為例，最近立法會財委會審議其追加百億元撥款的申請，「看報道才知道」的運房局局長陳帆繼續事不關己，高高掛起，別說拒絕問責下台，甚至威嚇立法會若拒絕撥款，沙中線就會爛尾，總之就是港府失職應分，納稅人埋單活該。至於沙中線爛攤子由誰人問責，如何向港鐵究責等等，統統付之闕如，一味好官我自為之，寧不怒乎！

往者不諫，來者可追。上述基建米已成炊，除了不斷修修補補，祈求天可憐見，千萬別發生意外，納稅人已是無可奈何，但對於未來的基建爛攤子，納稅人是否仍要任由港府胡作非為視而不見呢？香港經歷一年的黑色暴亂復有疫情夾擊，港府破天荒動用數以千億元計的公帑抗疫救市，財爺陳茂波坦言港府出現近三千億元赤字，財政儲備跌至約八千億元。令人大惑不解的是，明知市道欠佳，明知財政緊絀，未來仍需更多資源救市紓困，偏偏港府到這一刻仍堅持「明日大嶼」如期展開，不把財政儲備敗清光不罷休。

說財政儲備隨時敗清光絕非危言聳聽。「明日大嶼」於前年施政報告提出，當時計劃填海一千七百公頃，預計耗資五千億港元。豈料半年不到，填海面積減至一千公頃，填海成本卻不減反增至六千多億元，令人嘩然。工程十畫未有一撇，預算已經急升，到了真正填海，隨時萬億元也不夠支付。尤其是港府往績差劣，基建延誤超支當食生菜，根本無法令人有信心。

以廣深港高鐵香港段為例，深圳至廣州段一早通車，香港段則一拖再拖，成本更比內地高出多倍，以致有「全球最貴鐵路」之譏；再看中環及灣仔繞道計劃，當初預算二百八十億元，最終耗費三百六十億元，通車時間延誤兩年；沙中線淪為豆腐渣工程，成本預算由最初的三百多億元漲至近千億元，更是港府尸位素餐的經典例子。由此可見，基建無論大小皆淪為公帑黑洞，而「明日大嶼」規模史無前例，倘若最終付之實施，耗費公帑不是天文數字才怪，如果說港府將因此破產，「明日大嶼」淪為「明日陸沉」，顯然絕非不可能。更何況，以港府官員之無能，連財政預算案都年年估錯數，同實際情況相差十萬八千里，試問他們何德何能去預測二、三十年後的事呢？與其奢談願景，不如腳踏實地，收回現成的千頃棕地及閒置土地發展建屋。

不管怎麼說，在沒有有效監管措施和有效問責機制之下，港府任何動用巨額公帑的基建計劃都是不負責任的；更不必說，政府向來有低估成本、高估收益的前科，單是港珠澳大橋車流量不如預期，高鐵客量稀疏，已可見一斑。「明日大嶼」成本比史上任何基建都要貴，一旦騙得市民同意「洗濕個頭」，稍有差池都足以掏空庫房，令香港萬劫不復，豈能不慎之又慎！