神州觀察：刑訊逼供造冤案　彰顯法治需追責

現代司法尊崇「疑罪從無」理念，即在沒有確鑿證據之下，寧可放過十個壞人，也不能冤枉一個好人，這樣做或許會讓壞人暫時逃過法律制裁，卻能為更多的社會大眾帶來公正和安全。內地長期落後的司法體系與觀念導致出現眾多冤假錯案，違法取證、刑訊逼供等亂象曾經無處不在，想要真正體現法治進步與公義，糾錯固然重要，對當初造冤案的執法機構及個人進行追責，更能彰顯法治精神。

時年十六歲的山東臨沂市中學生張志超，稀裏糊塗地捲入了姦殺同校女學生案，並被判處無期徒刑，從此不見天日；惟經十幾年的冤獄之苦後終獲老天開眼，早前被當局無罪開釋，近日並已向山東臨沂中級人民法院遞交國家賠償申請，索償金額近七百九十萬元人民幣，最終能到手多少，同樣需看天意。一個懵懂少年一生中最寶貴和美好的時光，卻是在冤獄中度過，損失本就無法用金錢來衡量，只是除此之外，又能如何？

但凡冤案，必有離奇古怪、匪夷所思之處，正如本案中的張同學，當年既無作案時間，警方更無在現場找到任何與之有關的可靠物證，甚至連「疑罪從有」這一落後司法操作中的「疑」也談不上，便迫不及待地認定其有罪，堪稱荒謬。這類操作在很長的一段歷史時期更被廣泛應用於諸多冤假錯案當中，每每令人嘆為觀止，像當年的「呼格案」，只因呼格吉勒圖發現有女子遇害及主動報案，便招來無妄之災，並於短短兩個月後慘遭槍決；山東臨沂婦人任艷紅被控毒殺鄰居一家四口案則更神奇，據說警方是在「請教」算命先生之後才成功鎖定任婦，之後更登門送禮致謝。

而要實現「無中生有」式取證，刑訊逼供、屈打成招無疑是最直接有效的方法，這亦是形成冤案的關鍵要素。張志超聲稱最初是在警方威逼之下作出有罪供述，之後曾經嘗試翻案，卻再遭暴力相向，惟相關申訴一再遭當地法院、檢察院駁回，不予支持。近期同樣提出國家賠償的冤獄受害者吳春紅亦稱遭遇過類似折磨；而像遼寧那位坐了二十八年冤獄的劉忠林，更稱遭辦案人員以竹籤插入十指指甲縫；蒙冤十八年的吉林男子劉吉強，遭警方帶離看守所行私刑，七天七夜不給吃不給喝不讓睡覺。

老實說，面對類似酷刑，就連當年的「地下黨」也有忍受不了而招供叛變的，何況是普通民眾？如今更已是新社會，就算司法水平或觀念再落後，也不致出現這如此不堪的暴力踐踏法治行為，執法的竟與土匪強盜無異，公檢法不是互相監督，而是串通一氣，共同破壞法治，與舊社會又有何分別？所以，對這些人必須進行嚴厲追責，以達警示作用。