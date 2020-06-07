功夫茶：港美標準差距大　司法凡人識條鐵

孔老夫子喺《論語》中留下千古名言：詩三百，一言以蔽之，曰思無邪！不過歷來有唔少書生就未必同意，皆因《詩經》裏面嘅「鄭風」有唔少「淫詩」令佢哋有淫念，睇見鄰家大嫂，就想勾勾搭搭！嗱！呢個結果唔難明，即已故李敖大師所講「清者閱之以成聖，濁者見之以為淫」；同一本《論語》，有人睇出「無邪」，有人睇到「好鹹濕」，無非胸中不正，觸目無所不邪！正如做得漢奸嘅永遠不知何謂民族大義！

一本書睇出兩種效果，而對相同嘅暴力行為，原來港美兩地，司法判罪可以截然相反，令人意料之外，開始懷疑自己係唔係智商有問題，點解裁判官感覺到而自己感覺唔到，唔通「法律」嘅嘢，我哋凡人真係識條鐵？功夫茶不妨舉吓實例吖！去年十一月有個十九歲名校男生，參加「和你塞」三罷活動，情緒激動不斷以粗口媽叉人，事後警員喺佢背包搜出一把軍刀，被控以「在公眾地方管有攻擊性武器罪」，結果脫罪，官相信佢自辯帶刀出街係「為咗讓它接觸一下空氣」，功夫茶忽發奇想，咁如果喺公眾地方向女士露械，話要畀隻「雀雀」吸收新鮮空氣或曬一曬陽光吸收吓維他命D，係唔係又可脫公眾場所行為不檢或猥褻罪呢？

嗱嗱嗱，之前又有宗十五歲少年向馬路擲汽油彈案，只被輕判感化十八個月，裁判官仲讚佢係「優秀嘅細路」添！乜周街擲汽油彈都「優秀」，咁啲恐怖分子發射火箭彈豈不是曠世英豪？一般市民擲個煙頭落地，咁又有乜理由要罰一千五百個大洋噃？應該係「優秀嘅吞雲吐霧仙人」吖！仲有一單係一名十九歲男生喺去年反修例遊行向警察投擲磚塊，法官唔相信警員證供，佢因而當庭釋放，成為首宗暴動罪被告獲判無罪！一個衰世，好多嘢你估佢唔到，更不能以常理推斷。

嗱！若然同樣事件發生喺凡事標榜「民主人權」嘅美國，睇怕完全不是那麼一回事！上月尾美國反警暴示威迅速變成騷亂，喺紐約布魯克林區有個二十七歲女子向一輛載有四名警員嘅警車掟汽油彈，汽油彈冇爆開起火；佢被控告四項企圖謀殺、企圖縱火等罪，罪成可判處終身監禁；即使司法部介入改控使用自製燃燒裝置毀壞警車，若罪成最高都可判囚二十年！相對香港喺黑暴期間，不時見到警車被擲汽油彈，甚至水炮車都着火焚燒，唔見有人被捕控告喎！之不過，以香港嘅司法標準，告又如何？頂多又係「出色鄰家女子」唔鍾意扮靚鍾意玩火啫！功夫茶只能再一次感嘆，治亂世不用重典禍無窮矣！反對派咁崇尚美爹，點解又唔見高叫司法要用「美國標準」吖？反對派當日一味叫囂「香港警暴」、「黑警殺人」，實在係虛偽到難以形容！