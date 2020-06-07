世界視線：拜登鎖定提名　白宮一步之遙

美國民主黨參選人、前副總統拜登終於在總統初選中贏得足夠的黨代表票，正式取得總統候選人提名資格，於今年十一月跟現任總統特朗普對決，外界普遍相信，特朗普施政失敗，已徹底喪失民心，「特下拜上」已是毫無懸念。

即將七十八歲的拜登不僅從政經驗豐富，也是總統選舉的老手，之前已經歷兩次失敗，今次參選過程亦是荊棘滿途。儘管初選起跑階段民望領先，但一直無法拋離對手。反而桑德斯憑藉旗幟鮮明的進步派形象，愈戰愈勇。到初選正式進入黨團會議及投票階段，拜登的支持度一直落後桑氏，部分論者甚至對拜登的選情判了「死刑」，直至後來溫和派參選人歸隊，退選以成全他，加上拜登成功收割奧巴馬的黑人選票，讓他得以絕地翻身。

常言道有危便有機。新冠肺炎疫情來襲，社交禁令下，政客們無法再靠傳統的造勢活動凝聚人氣，反觀特朗普挾現任優勢，只要處理得宜，應可像當年「九一一」恐襲後的小布殊那樣，民望迅速飆升，偏偏特氏抗疫進退失據，導致美國感染和疫歿人數「全球雙料冠軍」。至於對拜登來說，在大宅地牢裏進行虛擬造勢大會，或許不算太差的主意。眾所周知，拜登經常語出驚人，失言的頻率並不比特朗普低，「現場演出」絕對是其弱項。

本來，特朗普還想炒作拜登父子在烏克蘭的貪腐醜聞，隨着時任副總統拜登跟烏克蘭前總統波羅申科的電話錄音曝光，共和黨控制的參議院已磨刀霍霍，準備跟進，豈料橫空殺出黑人弗洛伊德被白人警察濫殺事件，觸發席捲全國的反警暴怒潮，不僅拜登的這宗舊聞無人問津，連他早前揚言「支持特朗普就不是黑人」的失言，也變得無足輕重。

特朗普處理危機火上加油，論者多有詳述，但其實國家愈處於分裂狀態，對拜登的選情愈有利。此前拜登的最大隱憂，是桑德斯的支持者「含淚不投票」甚至支持特朗普，但如今「國難當前」，沒有人擔得起讓特朗普為禍多四年的罪名。在這種情況下，未來幾個月如果沒有翻天覆地的變化，拜登入主白宮，可說是十拿九穩。