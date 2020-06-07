見到中央以迅雷不及掩耳之勢推出「港版國安法」，香江內外各種反對勢力大概是腸子都悔青了。他們一貫的評估是，二○○三年那一役戰果輝煌，逼迫董建華收回二十三條立法，又有香江府衙多年來的明暗配合，中央「投鼠忌器」，加上國際社會的「關注」，只要他們「堅決反對」，北京就再也不敢推出二十三條立法也。他們還評估，通過今次打掉修訂《逃犯條例》，二十三條立法也就順理成章被埋葬。

十七年來，反對派一直很自信、很自大、很猖狂無忌。對於中央「港版國安法」的神兵天降，霹靂一聲震天響，他們錯愕不已，魂飛魄散，完全沒有「組織反擊」、「力抗些許」的時間和空間。

說到底，多年來在國安立法問題上，以及「佔中爭取雙普選」等問題上，反對派是缺乏自知之明和知人之明的，任性狂妄， 貪勝不知輸，高估自己，低估對手，只知一味爛鬥、「發爛渣」。他們並不了解共產黨，以為北京對他們一直以來的爛鬥、「發爛渣」忍耐、包容是軟弱可欺，不敢把他們怎麼樣。

他們當然也多少知道一點中共的鬥爭史，知道中共從小到大、從弱到強，經歷過千難萬險、流血犧牲，其實是很不好惹的，在原則問題上，在涉及主權和安全問題上之底線是絕不能碰的。然而，他們又有僥倖之心，以為「香港問題」很特殊，以為在「一國兩制、港人治港、高度自治」下充當反對派很特殊，以為香港的事情在當代國際社會關注下很特殊，以為香港的國際地位和美國、西方的利益關係很特殊，故他們認定「北京不敢亂來」，且會對他們的步步進逼不斷讓步。他們有這樣的錯誤評估也不奇怪，須知歷史上有多少中共的對手犯下過類似的錯估而相繼完蛋。

可以肯定，有了「港版國安法」，反對派今後的反中亂港，都是在垂死掙扎，都是兔子尾巴——長不了。當然，中央也要防錯，一是該法的執法權不能丟；二是不能讓「東郭先生」上身，否則，局面還會反覆也。