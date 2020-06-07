臭罌出臭草。香港立法會被譏為垃圾會，一點也不誇張，裏面既有政治垃圾，更有逐臭之夫。日前《國歌法》三讀期間，反對派政客負隅頑抗，屎尿臭蟲盡出，令人嘆為觀止。其中許智峯已不是第一次掟臭彈，可見他有特殊癖好，這位以搶手機聞名的政治小學雞，如今又多了一個外號「逐臭之夫」。

過去香港人總是嘲笑台灣議會充滿暴力，沒想到香港議會不僅充滿暴力，而且臭不可聞。正如古人所說，「有野心者不可便借勢，有愚質者不可與利器。」有野心的人不能讓其得到勢力，愚蠢的人不要給予鋒利武器。香港立法會充斥一班既有野心卻又愚蠢的政客，他們公器私用，走火入魔，不搞得烏煙瘴氣才怪。

都說民主是個好東西，真的嗎？香港推行代議政制已有近四十年歷史，立法會（回歸前稱立法局）設立地區直選議席亦已近三十年，結果依然選出這種不學無術、不務正業的政治小學雞，請問民主到底好在哪裏？推行民主的先決條件是合適的社會環境和政治土壤，以及相對成熟的公民意識和人文素質，可惜香港社會愈來愈反智，根本不具備這些條件，即使推行民主，也只能是劣質民主、暴力民主。

世界上無數例子證明，西方民主並不是甚麼靈丹妙藥，對許多國家和地區來說反而是毒藥。伊拉克、利比亞、埃及、敍利亞、烏克蘭，這些經過美國插手而實行民主的國家，沒有一個落得好下場。再來看看台灣，在沒推行民主之前，當地政通人和，經濟繁榮，曾是亞洲四小龍之一，但有了「民主」之後，整天吵吵鬧鬧，經濟民生停滯不前，大學畢業生起薪點幾乎二十年如一日，這種民主值得恭維嗎？今天「挺韓」，明天「罷韓」，不是瞎折騰嗎？即使被視為民主典範的美國，也好不到哪裏去，單是從特朗普的言行舉止，就知道西方民主到底是怎麼一回事。