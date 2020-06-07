昨日談到內地法治種種弊病，但也並非一無是處，起碼在檢控程序上效率相當高，證據確鑿的案件可迅速審訊判刑，漏網之魚較少，比較起來，特區這方面卻愈來愈差勁，尤其是反修例暴潮爆發後，案件極速增長，把律政司內部千瘡百孔表露無遺。

自從去年六月至今，警方在暴潮中拘捕接近九千人，涉及參與暴動、非法集結、傷人及縱火等罪名，可是控告只得大約一千七百人，進度緩慢之極，令法庭大塞車，審畢案件未到百宗，去年十月的暴動案件，要最近才審結，未能在關鍵時刻當頭棒喝，大大減低刑事程序的阻嚇力。各界從去年尾已經呼籲加速處理，但司法部門作風依舊，未有加開廿四小時法庭審理，而律政司肩負重任，卻由頭至尾如在夢中，後知後覺，經過一年才「瞓醒」，最近表示要加快檢控程序，增派人手到刑事檢控科的特別職務組。

遲做好過沒有做，然而做了又錯漏百出，律政司檢控工作常因證據不足而「甩轆」，未能成功將涉嫌犯案者定罪。最近有一宗疏忽過馬路交通案件，竟然審訊了九十一日，尼泊爾籍女被告脫罪，倒過來控告律政司司長鄭若驊、主控大狀及負責案件的警察，並索償不少於六百萬元。

學者促請律政司在增派人手時，應確保質素及立場不會偏頗。可是上樑不正下樑歪，醜聞不絕的鄭若驊，本身已經是部門的超級負資產，有這個「榜樣」，對下屬的影響可想而知，律政司一日由她掌控，不但整個部門翻身無望，甚至拖累檢控暴徒，阻礙止暴制亂的進程。鄭若驊早前說，「港版國安法」檢控疑犯的決定將由律政司負責，而非內地當局，似乎派定心丸，實際更令人擔憂。內地法治輸在起跑線，有沒有能力像龜兔賽跑的烏龜後來居上，有待下回分解。但香港法治卻十足像傲慢怠惰的兔子，若不醒覺重新振作，最終必定輸在終點線。