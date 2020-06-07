看電視新聞，發覺美國總統特朗普近來甚為暴躁，對白宮記者的尖銳提問，時見怒目相向，有時甚至破口大罵。可能是不少民調都顯示其連任機率不斷下滑，在一些關鍵的搖擺州份，民主黨參選人拜登已經穩定領先。特氏難以接受現實，但又無法解決困局，所以動輒拿別人出氣。

特朗普選情之所以走下坡，一方面是因為新冠肺炎疫情處理不力，疫情初起時掉以輕心，未見先作好準備，到疫情擴散後，不是積極調動國家資源面對解決，而是一味甩鍋中國。結果美國成為全球國家中確診者最多、死亡人數最多的雙冠軍。特氏處理疫情之笨拙，誠屬有目共睹。而隨着美國疫情蔓延，失業率也上升至百分之十六點三，愈來愈多中間選民不滿特朗普政府的抗疫表現。

抗疫不力弄到全國經濟萎縮之際，剛巧發生了明尼蘇達州警察逮捕黑人時把疑犯壓死，引起全國針對種族歧視的大規模示威，不少大城市出現暴動浪潮，需出動國民警衞軍鎮壓，而特朗普的典型保守極右派言論更是火上加油，美國社會出現兩極分化，給選民的印象是這個總統無力調解種族衝突。

美國大部分對總統選舉的預測模型，都顯示每當大選年經濟陷入衰退，尋求連任的總統都會失敗。現今失業率高企，封城防疫帶來經濟衰退，再加上解決種族衝突無方，特朗普的選情完全不可樂觀。

今年十一月這場總統選舉非常關鍵，將左右世界政治格局與中美關係的長期走向。特朗普與拜登的路線選擇截然不同，顯現美國社會早已陷入高度分裂。支持拜登的選民與利益群體，基本上擁護多元社會價值，支持經濟開放及全球化，珍惜二戰後美國一手創建的自由國際秩序，重視傳統盟友，期待美國持續扮演國際的領導角色。可以預料，如果拜登當選，美國一定會重返巴黎協定、恢復伊朗核協議、重啟WTO仲裁機制，並試圖重振美國在國際事務的主導角色。

拜登仍將視中國為假想敵，拉攏中國周邊國家，推行圍堵戰略，相信在敏感科技領域上會繼續封鎖中國。但拜登很可能恢復中美戰略與經濟對話機制，在特定全球議題上更多與中國合作，逐步冷卻中美貿易戰，甚至重新檢討對華為的出口禁令，因禁令可能導致美國喪失半導體產業的全球領導地位。

中國國內最近盛傳一種看法，就是特朗普連任對中國或更有利，原因是中國熟悉這個對手的想法，習慣了與他打交道，反而拜登當選美國可能推出新策略，需重新適應；另一方面，特朗普當總統會把美國和世界搞得更亂，加速美國衰退，實質對中國有利。