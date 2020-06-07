別看林鄭月娥口口聲聲全力支持「港版國安法」實施，其實有多全力令人懷疑。她日前表示，中央將透過多種方式聽取特區政府官員、立法會主席、港區全國人大代表及各級政協委員等意見。所謂聽取各界意見到底是甚麼意見，從律政司司長鄭若驊近期頻頻攞住雞毛當令箭就國安法發聲，當知整個政府依然不脫陽奉陰違、敷衍中央的本色，目的就算不是廢掉國安法的武功，也是要令其威力大減。

眾所周知，「港版國安法」指明中央可以在港設立國安機構，因國家安全屬於中央事權，不屬於特區自治範圍，惟長期發夢的鄭若驊卻在此節骨眼上忽然清醒，斬釘截鐵指出，「港版國安法」的起訴工作將完全由律政司負責，一旦條文與普通法有衝突，律政司會向中央進言；又強調法例原則上不具有追溯力。既然中央現時仍在聽取各界意見，全國人大甚麼都未說，鄭若驊憑甚麼如此實牙實齒講法例操作？是中央授權，還是她急於向外部勢力和洋奴漢奸表明心迹，為他們送上投名狀和強心針？

鄭若驊一直「形迹可疑」，知法犯法，其身不正，甫上任即被踢爆豪宅僭建，然後又有一連串秘撈仲裁無申報的醜聞，老公也是一擔擔，其上市公司疑違反競爭法受查。更可疑的是，豪宅僭建新聞鬧得沸沸揚揚之際，她即巧合地高調宣布，因為證據不足放生黎智英的政治黑金案，佔中案同樣不了了之。別看現在漢奸黎有四宗刑事案件在身，律政司看似「大義滅親」，實際上又是抓小放大，起訴的罪名只屬小兒科而已。

說到底，國安法能否起到撥亂反正、斬妖除魔的作用，關鍵在於中央有沒有執法和審判權，法例有沒有追溯力。要是中央再次被港府廢官忽悠，一味聽信讒言，以為國安法不讓律政司全權負責，就會有損司法獨立和國際形象，甚至嚇跑外資，那麼，國安法條文寫得再嚴，終究都是一紙空文罷了。