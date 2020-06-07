東方報業集團每年立春之時，都會依習俗到黃大仙祠替香港運道求籤，考諸往績，每每有靈有驗。今年更加打破慣例，未到農曆年中便再往黃大仙祠，求問本地的黑暴事件何日終了。一年兩問，可知香港已是困窮至極，亟須大仙指引。

今趟求得的是第二十四籤，名為「劉基歸隱」，屬於下下籤，內文曰：「詩酒琴棋可解愁，座中無客樂難休，或彈或唱誰知美，冷飲雖多亦是憂。」本報編者參考解籤人的意見後，在報章頭版標題中預示：「無止之亂 衰到出年」。

對「衰到出年」的斷言，筆者深有同感。早在二○一九年十二月四日，本欄亦曾以玄學推斷，說：「特區八字中的天干地支沖剋仍然厲害，獅子山下很難過上完全太平的日子。然則，香港何時才能重回好運？逐年往下數……最快也要數到二○二二年！」

依當時估計，香港要到二○二二年方能平定亂局，得到重生，跟大仙籤的批示若合符節。不過，在下心目中的亂局，是指政治、經濟整體危機，若單論黑暴事件，則相信今年內便可大致平定。參考早前求得的大仙籤，似乎神明也是如我一般，屬樂觀派。

庚子年立春前，本報替香港治安求得一支上吉籤，名為「朱洪武登基」，預示會出現新人事、新制度重整宇內。事實上，自新的警隊「一哥」上任後，雷厲風行，主動出擊，把騷亂分子掃蕩得潰不成軍。然而，何以近日在大仙祠求問黑暴問題，所得的卻是下下籤？其實兩者並無矛盾，籤文要活看，既問黑暴，那麼他們才是籤中主角，「歸隱」便是指策劃騷亂的頭目會被迫潛蹤，「座中無客」則是預言暴動參與者再難像以往般，可以大量聚眾。而我更要提醒反對派頭子們，據說歷史上的劉基下場悲慘，爾等須得好自為之。