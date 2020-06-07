香港回歸近二十三年，「一國兩制」不但未能行穩致遠，甚至變形走樣。好明顯，中央所託非人，歷任特首嘅管治明顯力有不逮，加上港澳辦和中聯辦形同虛設，「兩辦」作為中央對港機構，都有權過問香港事務，然而這麼多年來，一直沒有發揮其職能，令親痛仇快！

中國駐美大使崔天凱日前發表《保「一國兩制」前途，還香港穩定發展》署名文章，其中提到香港「是傳統清雅碰撞現代繁華之地，是東方遇見西方的熠熠之珠」，崔天凱也說他一直是香港的「粉絲」。之不過，睇到香港今時今日亂過亂葬崗，偉大嘅天才設計師鄧小平恐怕都冇眼睇！「一國兩制」變成「愛國愛港無前途，反中亂港有運行」，老朽肯定這不是他老人家樂見的！

眾所周知，共產黨的天下不是唾手得來，而是靠血汗雙手打拚來的！而在打拚的過程，也非一味蠻幹，是講究軍民團結如一人，是講究走群眾路線。走群眾路線最重要是分清敵我，認清誰是我們的朋友，誰是我們的敵人！然後，絕不手軟的清除敵人！打敵人有獵槍，迎朋友有好酒；一如毛澤東所說的：敵人是不會自行消滅的。無論是中國的反動派，或是美國帝國主義在中國的侵略勢力，都不會自行退出歷史舞台。

香港的反對派、洋奴漢奸明目張膽勾結外國勢力，「兩辦」都睇唔到嗎？對於特區政府執政之混吉，譬如兩套標準，打壓正義傳媒就無所不用其極，對叛國禍港之媒體就隻眼開隻眼閉，律政司更加做其保護傘，特區政府無能到敵我都分不清，何以「兩辦」仍然側側膊，沒有加以糾正呢？回歸這麼久了，中央政府難道看不到癥結所在嗎？「人心平，雷不鳴；吏得職，俠不出」，其實哪有這麼多「俠」，許多所謂「俠」，無非奔走於權貴之門！「兩辦」要有撥亂反正、打擊敵人嘅決心，否則香港將不再是「熠熠之珠」！