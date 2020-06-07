美國總統特朗普燃點起的火頭實在太多，弄至國際上與歐盟貌合神離、七國集團峰會被迫押後，而國內疫情未解，又爆發警察壓死疑犯引發近五十個城市騷亂，近日再揚言退出世衞同樣遭國會大肆批評，如斯種種，離不開是為連任打出不同話題，看能否闖出突破點挽回頹勢。只可惜甜頭未嘗，火勢一發不可收拾，即使特氏怎樣「出口術」顧左右而言他，或當「鍵盤戰士」反擊批評，亦是徒然。

疫症無法控制已令特朗普得分大失，他企圖將責任推到世衞身上，聲言退出世衞，明顯是特氏欲借殼甩身，想不到這個決定也鬧出笑話。原來世衞章程根本沒有正式退出的機制，主因是世衞的創始國如美國等，在創造這個組織時沒有國家會無稽的想到退出，聲言退出，最多只能不支付世衞的分擔費用。

不要忘記，美國仍拖欠過去需要分擔世衞的經費約二億美元，退出或是不再付費是後話，舊債應當先行還清，絕不能說退就退而拖數。世衞的工作成果，過去美國也是享受者之一，美國醫療機構甚或是國民，也明白到世衞在公共衞生及防治傳染病症的能力，美國退出世衞不是一個令國民安心的做法，最後的爛攤子就留給國會去決定是否撥款。這一招，又是特朗普的移形換影之策，氣燄就由他賺取，補鑊就由國會處理。

退出世衞的決定，美國國會包括眾議院議長佩洛西都大加批評，指摘特朗普的行為異常愚蠢；更有民主黨參議員發文表示，這永遠不是要改革世衞組織，這些全是謊話，特朗普總是要轉移視線及找代罪羔羊。

身為總統，無論處理國際關係還是國內事務，特朗普總是以個人喜好，大聲就當有理，美國選民定要好好想清楚他們手上的一票應該如何投，難怪大部分總統選舉民調都顯示特朗普落後，這當然與他一直以來獨斷獨行、目空一切卻不做實事有關。