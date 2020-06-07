美國黑人弗洛伊德死於警方暴力執法，引發全國反歧視示威浪潮，多個地區和城市更出現騷亂事件，總統特朗普揚言或會出動軍隊平亂。加拿大總理杜魯多被問到對有關言論的看法，一時語塞超過二十秒，在鏡頭前思考良久才能回答提問。當時他兩眼茫然，吞口水，欲言又止又嘆氣，作為國家領導人，如此的尷尬實在非常罕見，當中的政治意義，更是發人深省。

杜魯多隨後只表示關注美國所發生的事情，並沒有直接回應美國和特朗普威脅出動軍隊等的處理手法。筆者從來也不贊成干預別國內政，就算是評論，也應點到即止。但加拿大這些西方國家平日動輒就用所謂人權問題，把人權平等視作神聖不可侵犯的價值，甚至以此為準則對中國說三道四，現在卻為何對美國所發生不公義之事噤若寒蟬，對美國日益嚴重的歧視和人權問題，緊抱着雙重標準呢？

加拿大雖然是現時擁有世界第二大國土面積的國家，而且天然資源豐富，但由於人煙稀少，故加拿大非常依賴美國市場。美國不但是加拿大最大的貿易夥伴，佔其總出口的七成以上，而且加國在軍事上也十分依賴美國的保護。加拿大於上世紀五、六十年代曾嘗試自主研發戰鬥機（CF-105飛箭）以應付蘇聯的威脅，這種戰機在當時屬最先進水平，研發進度亦非常理想，但項目最終在美國的政治壓力下被迫停止，加拿大的航空研發事業自此一落千丈，再沒有獨立研發的項目。

現時加拿大的軍備差不多清一色採購自美國，美國當然從中獲利甚豐。由於經濟和軍事被綑綁，加拿大在外交上始終仰人鼻息，儼如美國的附庸國，對鄰國近日發生的反歧視運動，回應異常謹慎，生怕激怒山姆大叔，招致報復。

筆者比較同情加國的處境，畢竟世界霸權的美國是加拿大唯一的鄰國，加國為了生存而有這種外交策略，也是無可厚非。美國的全球霸權體系除了軍事和經濟上的綑綁策略，很多時還會扶植政治代理人，實行裏應外合以達到其政治和經濟目的。最常見的做法就是，培養當地親美的政治力量，利用和激化當地的社會矛盾，扛起所謂「民主自由」的大旗，而美國則扮演「民主燈塔」，公開層面上以各種制裁手段肆意威脅，暗地裏更是出錢出力，煽風點火，烏克蘭、敍利亞、委內瑞拉乃至香港，都有着差不多的劇本。

杜魯多尷尬語塞的一幕，更多是出於政治現實的無奈。但香港的反對派平日以捍衞人權民主自居，為甚麼只懂在議會內屁滾尿流大玩屎臭之物，卻對美國的打壓人權問題視若無睹，沒有一個站出來聲援「美國手足」，支持當地的「美麗風景線」呢？筆者認為問題的核心就是美國的全球霸權體系，而這些香港本地民主幫派的國際路線論述，就是要嚷着融入美國為首的西方主流體系，市民才可過上好生活，否則香港就會經濟地位不保。說到底，這顯示了他們作為美國政治附庸的本質，既然當美國的政治代理人，唯美是瞻，對美國的人權問題，當然不敢造次批評。