神州觀察：一歲女嬰胸發育　奶粉之禍永不絕

早前內地兩會期間，有人大代表擬提交所謂「一生飲奶計劃」，希望以此改善國民體質，並建議納入國家重要戰略強行推廣，卻招來罵聲一片。有網民直言害怕提案獲通過，將會「一輩子喝毒藥」，可謂一針見血，國產奶粉之禍經年不絕，早已搞得人心惶惶，不提也罷。

江西宜春有家長在為一歲女嬰洗澡時發現孩子胸部有硬塊，情況異常，於是帶往醫院檢查，遭診斷出「雙側乳腺低回聲區，可能發育」，頓時嚇壞家長。據女嬰母親表示，此前一直為女兒餵食一款名為「貝因美‧臻佑」的奶粉，懷疑與之有關，遂往涉事母嬰店討說法，惟店老闆已不知所終，貝因美公司則指該店舖未獲正式授權，所賣奶粉更屬冒牌產品，又強調嬰兒性早熟原因複雜，無法確定與奶粉有必然關係。

此言倒也不假，正如有不少兒科醫生或醫學資訊也都抱持類似的觀點，認為不排除嬰兒會因為服食其他食物或身體疾病導致性早熟，所以本次結果需等待當地市監部門及權威機構檢測後「再行定奪」。只是涉事母嬰店老闆的失聯舉動更像是不打自招，賣冒牌奶粉應該不假，但是店內職員又言之鑿鑿表示奶粉均來自正規渠道，沒有假貨，看來當局仍需深入調查，去偽存真，還各方一個公道。

不可不知，內地十年前就曾爆出轟動社會的嬰兒性早熟事件，矛頭直指某款國內知名品牌奶粉，範圍更涉及湖北、江西、廣東、山東等多地城市，民眾普遍懷疑是奶粉中含有激素所致。偏偏激素並不在國家規定的安全檢測範圍，內地衞生部當時給出的最終調查結果亦斷定，涉事奶粉與所有嬰兒性早熟問題無關，以致此後多年間，一些城市雖陸續鬧出同類風波，並牽扯到不同奶粉品牌，惟因當局早已「蓋棺論定」在前，一般都只能不了了之，誰也別想將責任賴到國產奶粉頭上。

問題是，為何每次發生嬰兒性早熟事件，民眾總會首先將之與奶粉聯繫到一起，而非其他方面？若非彼此真有關聯，想必是因國產奶粉多年來禍事不絕，民眾早被坑怕了，難再抱任何信任，以致杯弓蛇影，草木皆兵。試想從當年安徽阜陽劣質奶粉到後來的三聚氰胺毒奶粉，再到近年固體飲料冒充「特醫奶粉」事件頻出，哪一樁不是無良缺德之舉？哪一件沒給無辜兒童帶來傷害？況且這些傷害從未停止過，大頭娃娃、結石寶寶或捲土重來，或終身飽受折磨，多年來政府為解決奶粉安全問題又做過些甚麼？

就像湖南郴州假「特醫奶粉」的處理結果，一是罰錢了事、不抓人；二是大頭娃娃「頭不夠大」；三是飲料本身沒問題，說到底還是在忽悠人，根本懶得去管。