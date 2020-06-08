功夫茶：公僕違規反政府　空談嚴懲搵老襯

黑暴以來，期間有公務員團體發起大型集會、亦有公務員喺網上發表詆毀一國兩制言論、官校教師喺社交平台涉及仇警妄言、甚至涉嫌參與非法集結被捕等，總之，花樣百出，令人嘆為觀止！香港呢個福地，果然乜嘢鳥事都會發生！

阿哥，係人都知，儘管經濟如何不振，失業率高企，而身為公僕一樣準時出糧，只要唔係殺人放火，根本不愁失業，是以政府工素有「鐵飯碗」之譽。而公僕享受安穩生活、高薪厚酬嘅同時，竟有唔少擼起衣袖同政府對着幹；有啲又鬼鬼祟祟扮老鼠，譬如早前有公務員遮蓋職員證嘅個人資料和相片後，竟然喺網上發表聯署反政府。

喂！依家冇人揸支槍指住你個頭喎！咁唔認同政府嘅方針，有種嘅就劈炮唔撈囉！道不同不相為謀，勉強無幸福；若然唔捨得份工又反政府，好衰仔衰女又冇做人嘅倫理道德啫！其實，《公務員守則》清清楚楚強調公務員必須政治中立，必須對政府忠誠。之不過，大家如果不是善忘，應記得有個叫顏武周嘅傢伙，佢原係勞工處二級助理勞工事務主任，公然煽動公務員集會反修例，促政府回應黑衣人嘅五大訴求！如此吃裏扒外，就算唔即炒都應該有紀律處分啩？係冇吖，網上仲瘋傳佢升職添！嘩！乜原來真係造反有理！壞孩子有糖食，難怪政府止暴制亂至今仍然得個吉！

嗱！公務員事務局局長聶德權尋日出席座談會，又口水多過浪花，奢談公務員擁有「雙重身份」，一國兩制下，既係香港特區公職人員，亦係國家嘅公職人員；公僕需與時並進、突破框框、帶有創新思維、適應新時代、強而有力嘅執行力等。各位街坊，呢啲咪係典型嘅廢柴病囉！一味陳義過高，志趣遠大卻才疏，樂得自我麻醉，最終都係三年冇漱口，依然係一張臭嘴！如果真係咁打得，知道「雙重身份」任重道遠，香港就唔使淪落成咁喇，係咪咁講先！

香港之所以有今日，公務員無規無矩，一場反修例黑暴，凸顯上任公務員事務局局長羅智光，對公僕作反撐暴，根本駕馭唔到，一味姑息放任，遂使公僕「政治中立」淪為一紙空文！依家聶德權又廢噏無謂，難怪被批評「得把口」，與其講到天下無敵，倒不如樹立規矩，罰可畏，令不軌之奸息，陽奉陰違之事絕，而唔係懲罰完全冇原則，咁就講乜都係廢喇！功夫茶睇見啲問責高官完全堅離地，嗱！毛澤東就講得啱喇：如果有了正確的理論，只是把它空談一陣，束之高閣，並不實行，那麼，這種理論再好也是沒有意義的。聶局長，咪再廢噏當秘笈咯！的起心肝，改革向來嘅陋習體制喇！否則口水花亂咁噴，港人都當你係搵老襯！