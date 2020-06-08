世界視線：總統選舉考民智　奈何選民太參差

距離美國總統選舉投票日不到五個月，一般認為代表民主黨出選的前副總統拜登贏面極大；然而因為民眾的「反智」趨勢，把特朗普選上台，幾年下來留下了一個極大的爛攤子，就算拜登上場，恐怕也是「醫番嘥藥費」。

美國疾病控制及預防中心日前表示，逾三分之一國民曾用漂白水清洗蔬果、在皮膚噴灑清潔劑或服用這些消毒產品，試圖預防感染新冠肺炎。對此，疾控中心警告，這些方法存在嚴重健康風險，呼籲地方政府加強教育民眾。

當一國總統言之鑿鑿，宣稱治療瘧疾的藥物「羥氯喹」是防治新冠肺炎的「靈丹妙藥」，又表示自己曾「以身試藥」；當一國總統可以輕率地說「注射消毒劑有助治療新冠肺炎」，民眾防疫手法自然也難免「創意紛呈」。

曾經有人這樣為「反智」下定義：「反智」並不等同於「無知」，「無知」可以透過學習自我提升，「反智」卻是「以無知為知」，不以為恥，反以為榮。新冠肺炎疫情下，為數不少的美國人便有這方面的集中體現。一項調查顯示，逾四成受訪者相信一個源自臉書的說法──微軟創辦人蓋茨計劃透過大規模的新冠疫苗接種，將一種用於追蹤的數碼晶片植入人們體內。別以為蓋茨經常跟特朗普政府唱反調，因而成為共和黨支持者的眼中釘，上述調查顯示，近兩成民主黨人同意有關蓋茨的陰謀論，可見反智傾向已超越紅、藍，充其量只是程度上有差異而已。

談到美國人的反智行為，不得不提各州出現反對「居家令」的大型遊行集會。實施嚴厲的社交限制可有效降低病毒傳播速度，是全球公認的事實，偏偏反居家令的集會人士（絕大多數是特朗普支持者）打出的旗號卻是「捍衞工作權利」，力斥當局（即民主黨州長）藉疫情剝奪人民的人身自由，彷彿有了偉大的目的就可免被感染，令人哭笑不得。

常言道，有甚麼人民便有甚麼政府，特朗普的口頭禪「沒有人比我知道得更多」，固然正中不少人的胃口；副總統彭斯聲稱祈禱可以解決愛滋病疫情，更是箇中經典。