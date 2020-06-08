正論：勉強續命無幸福　海洋公園一味捱

在坊間一片反對聲中，好不容易獲得港府五十四億元撥款救亡一年的海洋公園，不但未有提出全盤翻身大計，反而欲在現有設施和節慶活動上大縮皮，企圖節流捱過一年再算，卻不理愈節流愈趕客的惡性循環。俗語說，財到光棍手，一去無回頭，巨額公帑落在海洋公園手上是否同一命運，已是寫在牆上。

事實上，該筆五十四億元撥款之中，約三十億元是用於償還商業貸款，餘下二十多億元才是用來維持未來一年營運。由於人工、機動設施維修、動物保育等開支不菲，這二十多億元七除八扣所餘無幾，海洋公園似乎索性採取半放棄狀態，一味以縮減營運開支為目標，例如調整開放時間，五大節慶活動的規模和形式亦會有所調整，包括被視為「招牌」的夏水禮、哈囉喂全日祭、聖誕HOHOHO、開運大團拜等。

所謂調整活動規模和形式，即是大縮皮的代名詞，上述招牌節慶活動都以大堆頭和熱鬧作招徠，一旦扮鬼扮馬的人手減少，開放時間縮短，節日氣氛「唔湯唔水」，吸引力進一步減少，人流更加疏落，不用水晶球占卜都知，未來經營只會更加困難。但最令人驚訝的，還是園方直到今日都沒有發展或翻身大計，一味見步行步，回覆本報查詢時只強調未來會脫離傳統主題公園發展模式，縮減機動遊戲規模，集中發展為度假勝地和休閒區，以及着重保育教育工作，惟細節欠奉，顯然得個講字。甚至乎，園方當初曾拋出獲得撥款後，便會向政府提出修改《海洋公園條例》以引入新資金，結果現在也是語焉不詳。

反觀今年初，港府欲為海洋公園向立法會申請逾一百億元撥款，當時由園方到政府皆表現得雄心壯志，聲言要大幹一番，例如在未來七年內新增二十個新景點，並將公園劃為七大主題區，爭取成為區內最具競爭力的主題樂園云云，可惜隨着疫情打擊、黑暴未了而形勢逆轉，有關計劃不了了之。問題是，園方一味節流而不開源，塘水滾塘魚，根本不可能扭轉虧蝕情況。正如立法會議員質疑，一個連短期發展計劃都拿不出來、開支卻龐大的主題樂園，捱到明年肯定只會重複向港府攤大手板攞撥款而已。

勉強無幸福。本報早就警告，海洋公園管理不善，千瘡百孔，加上香港陷入政治狂熱，瘋狂排斥內地客，單靠本地客根本無法維持，注資只會是無底深潭。更何況，管理層不改革，海洋公園欲救無從。如今看來，本報之言正逐步應驗，與其長貧難顧，為何不及早收回地皮建屋止血呢？海洋公園位處南區，環山面海，風景絕佳，佔地達七十八點五公頃，簡直是絕無僅有的市區靚地。只要將其中四成面積興建住宅，地皮價值已超過一千八百億元。倘港府配合樓市「撤辣」拆牆鬆綁，振興樓市，經濟肯定大有起色，何樂而不為？

總而言之，公帑一分一毫都要用得其所，撥款可一不可再，海洋公園救得了今年，救不了明年，苟延殘喘徒浪費公帑罷了。倘再無起色，明年收地另謀發展便殆無疑問。