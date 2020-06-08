怎樣理解美國的立國歷史呢？美國的獨立戰爭，不是像法國大革命那樣為人民反對帝皇貴族的封建統治，要求人生而平等，而只是來到美洲的殖民者與英國宗主國殖民主義政府的利益爭奪。獨立後的美國還是殖民主義的政體，本土殖民者抗拒來自英國的徵稅和控制。獨立後的美國還是依靠對美洲原居民土地的掠奪和對黑人奴隸的剝削，與英國乃至西班牙等在美洲其他地方的奴隸制經濟沒有大分別。美國獨立的憲法，仍然把奴隸制合法化。

南北內戰，實際是北方資本主義工業化與南方奴隸制封建農莊之爭，爭奪勞動力，把奴隸轉變為支薪的勞工，也爭奪市場和能源資源。但鬥爭的聚焦處是取消奴隸制，由北方推展至南方，改變社會制度。從這個角度看，美國內戰是革命，但相比歐洲和亞洲文明，這個時候才廢除奴隸制，屬大大的落後。即使如此，內戰的革命是不完全的，主因是北方政權的目的不是廢除奴隸制，而是統一全國，廢除奴隸制是內戰發展時南方黑人大量參軍所推動。

故此，一八六五年憲法第十三條修正案正式廢除奴隸制，但在南方並未認真執行，反而十九世紀七十年代南方白人極端組織冒起，南方各州還是用內戰國旗，紀念內戰的英雄，種族歧視並未被政治消滅，只不過在經濟發展過程中奴隸或農奴式的農莊被淘汰，黑人由奴隸轉變為勞工，可是歧視和不平等依然。一九二一年，俄克拉何馬州的塔爾薩（Tulsa）更出現大規模的種族屠殺，政府及各方一直禁制報道，到二十一世紀才有政府正式報告。

內戰廢除奴隸制的不足亦反映在一八七○年通過的憲法第十五條修正案給予黑人選舉投票權，可卻一直被地方政府阻撓，迫使聯邦政府於一九六五年八月通過投票權利法案來保證黑人投票權。但即使如此，在南方各州，黑人投票仍有眾多公開阻撓。從公開廢除奴隸制到今天超過一百五十年，號稱民主自由大國的美國，還未把對黑人的種族主義歧視壓抑消除，黑人還集體地處於美國社會的最低層，惡性循環。

據研究，美國現時白人與黑人的財富差距，與內戰前奴隸制時相近。百多年美國的繁華改不了種族差別與矛盾，今次全國大暴動是積怨極深，也顯示出美國的資本主義還是擺脫不了它原來靠奴隸制發迹的經濟與社會根源。從特朗普總統與極右勢力代表人物的言論可見，美國還處於種族主義的階段。

以這樣的國家、這樣的政府，怎樣可以代表普世價值，並出口別國呢？它只懂得霸權主義的欺騙與欺壓！