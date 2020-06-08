新冠肺炎疫情令美國經濟五勞七傷，遍地開花的反警暴騷亂更如雪上加霜，特朗普選情岌岌可危，連任美夢幾已肯定幻滅。然而，他仍自我感覺良好，日前還在大吹大擂，聲稱若不是他採取有效行動處理疫情，會有超過一百萬名國民死亡，並指最新就業數據遠比預期好，種族問題亦有重大進展，國家前景一片光明云云。

事實果真如此？恰恰相反。特朗普引述數字顯示，美國五月份失業率由四月份的百分之十四點七回落至百分之十三點三，其實只是一個美麗的誤會，勞工統計局稱由於統計過程出錯，五月份失業率應是百分之十六點三。也就是說，美國就業情況並非如特朗普所指的有所改善，而是繼續惡化，他顯然又表錯情了。專家估計美國失業率稍後可能攀升至百分之二十以上，比上世紀大蕭條時更加惡劣，雖不中亦不遠。

事實再次證明，美國的確是外強中乾。這個號稱世界唯一超級強國的國家，竟如此不堪一擊，一場新冠肺炎疫情就導致近二百萬國民染病、逾十一萬人死亡，以及四千多萬打工仔失去飯碗，恍如第三世界國家似的，可謂莫大諷刺。難為特朗普還在消費死者，吃人血饅頭，臉皮未免太厚了。

政客們總是過高估計自己的能力，過低估計群眾的智商，特朗普正是典型例子。他一方面抹黑中國，退出世衞，一方面自我吹噓，以為這樣可以遮掩抗疫無能，挽救選情，殊不知一場突如其來的反警暴騷亂打碎其如意算盤。反警暴騷亂反映許多美國民眾對種族歧視極度不滿，而且將美國社會其他深層次問題暴露無遺。社會不公、貧富懸殊、金權政治、黨派惡鬥等等，這些問題日積月累，儼如一個火藥桶，加上特朗普不斷激化矛盾，更如火上澆油。他上任三年多已將國家搞成這樣，若成功連任再折騰四年，美國不徹底衰敗才怪，這也許正是美國霸權的歸宿。