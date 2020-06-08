以往香港在多個範疇領先亞洲，傲視世界，但現在淪落至百衰而無一好，文化產業凋零，反而有一樣特產，卻層出不窮，中外「驚」嘆，就是特區基建「豆腐渣」工程，幾乎所有大投資大製作都出現甩漏，若然未見，只是時辰未到。

耗資三百六十億元、通車不足年半的中環及灣仔繞道被發現滲漏嚴重，近日連場大雨，甚至一度發出黑雨警告，令情況更惡劣。機房、行政大樓及隧道牆身布滿水漬，結構鋼筋疑因長期接觸鹹水而生銹，專家恐怕影響長遠結構，縮短使用壽命。路政署無從抵賴，但死撐是輕微滲漏，已安排補漏工作。

路署監督工程出現問題，後知後覺補救，是否似曾相識？不禁令人想起最近公布調查報告的沙中線，耗資千億元，又是路署有份監督，工程卻醜聞多多，不但被揭發月台鋼筋被剪短，結構安全成疑，而且鐵路隧道滲水，花近半年時間嘗試灌漿及「打針」仍搶救無效，漏水情況不斷惡化。

工程師指中環及灣仔繞道實際滲漏程度需打開飾板才可判斷，質疑因施工手工不佳，接縫有裂縫，導致有水滲漏，「只能好似止咳咁去補強，永遠都做唔好」，情況與沙中線紅磡站相似，要打爛月台石屎才能檢視問題鋼筋。當局指紅磡站月台不需要拆卸，進行加固工程便安全，像破了屁股大洞的褲子補了布，你覺得安全嗎？乘客坐車但求安安全全，如果提心吊膽，擔心隨時塌月台冧隧道，變成沙中人，不如不搭，但花了的公帑，卻像潑出去的水，永遠收不回。

政府像做獨市生意，預繳消費，你不坐便白不坐。就算投訴也無用，政府號稱行問責制，其實是塞責制，多嚴重事故官員都不會上身，兩任運房局局長張炳良、陳帆，一個拍拍屁股走人，一個安然在位，納稅人能做甚麼？可以做的，應是反對政府再倒錢落海，萬億元明日大嶼，不了。