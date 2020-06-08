油麻地戲院重建計劃提出多年，第二期項目終於落實，康樂及文化事務署宣布，油麻地戲院旁的三個公共設施垃圾收集站、公廁及露宿者之家拆卸，發展油麻地戲院第二期項目，包括兩座建築物，提供新場地支持粵劇發展。不過新計劃可能仍有阻滯，古物諮詢委員會將討論該發展項目的文物影響評估。

其實，油麻地戲院第二期計劃早在二○一七年已得到立法會通過撥款二億元進行，並預計今年完成，想不到卻變成今年才最後拍板，相信撥款二億元的建築費用遠遠不足，勢必要追加了。

油麻地戲院建於一九三○年，第一期歷史建築活化計劃是二○○七年通過、一二年完成的，倒不知這個計劃為何要分兩期進行，跨度十多年。而且當進行第二期工程時要拆卸現有建築，平整地盤才能開工，到時肯定發出大量噪音，戲院的曲藝節目不可能不受影響。這個本來是小規模活化發展計劃，沒有誰會受到影響，也沒有多少清場，都拖了十多年，怪不得大型的公共房屋計劃、撥地興建私人樓宇要動輒拖幾十年了。

我覺得單單油麻地戲院活化和發展，其實並非具宏大藍圖的計劃，也浪費了市區罕有可供發展的土地。戲院旁邊正好是在上世紀同一年代建成、也是具歷史和文化價值的油麻地果欄，兩者合併重新規劃，加上活化歷史建築，正是順理成章。如何既能保留歷史建築，保持舊時面貌，也騰出珍貴地皮供鬧市旺區作最佳發展，地盡其用，在香港擁有龐大資源和創意的大發展商自然會找出兩全其美的方法。政府本來也有遷移果欄到長沙灣蔬菜批發市場的想法，曾預留土地安置，結果卻因未能擺平業者利益，胎死腹中，到今天連預留的長沙灣撥地或用作興建公屋，或興建公路天橋，土地都另作他用。

其實地皮始終是政府擁有，有權收回另作發展，果欄的持份者怎可能不能擺平？果欄都是做生意的，目的是謀求利潤，蔬果沒有必要在油麻地批發，只要規劃得好，不論放到赤鱲角還是沙頭角，對批發商根本沒有分別，問題是負責的官員是否有遠見與魄力為這個城市的未來發展努力，多動動腦筋。

我曾想像，油麻地果欄加戲院合併規劃發展，除了騰出地皮發展之外，可否同時容納一個兼收並蓄，新舊結合，匯集商業、歷史與文化的休閒中心？就如倫敦市的高雲花園一樣，不也是從舊日的菜市場加上劇院的基礎上活化，成為商業、歷史和文化休閒中心，也發展成重要的旅遊景點嗎？珠玉在前，不算難學，差的是遠見加上魄力。這些特質，特區政府的官員具備嗎？