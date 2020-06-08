台灣高雄市長韓國瑜被罷免，支持罷免的民眾九十多萬人，超過當日支持他出任市長的八十多萬人，高雄人平白折騰了一年多，卻印證了本欄常講的，寶島有太多沒眼光的選民，常選常錯，常選常後悔。

筆者曾打趣地說，這個小方塊應該是香港評論界中，最早向韓國瑜吐槽之地。此君當選高雄市長時，八面威風，被視為台灣政壇希望所繫，本地不少論者更慨嘆香港沒有普選，所以選不出「韓神」式的領袖。對持此論者，我忍不住竊笑，也慨嘆當代民眾太不懂觀人之術，往往輕易為跳樑小丑所惑。

後來國民黨支持韓國瑜再下一城，出選總統，傳聞北京也在背後力挺，筆者則期期以為不可，曾多番強調，此舉是下錯注。我敢作此斷言，所憑者兩分是玄學，八分是實況。中華民國的命格過於陰寒，本欄在去歲農曆年初便預言，台灣的總統當選人姓氏，五行當是非木即火，姓韓的不屬此類，故大多沒轍。但更重要的所據，還是觀察韓國瑜為人，此子輕佻浮躁、信口雌黃，望之不似人君，更不是可堪託負之人。這樣的料子，去擔任一個中學校長猶嫌太過，更遑論是市長甚至總統。

不過，近年世界各地不少選民如癡如盲，愛選這類只會做騷的政壇戲子。數下來，有美國總統特朗普、英國首相約翰遜，巴西總統博爾索納羅亦素有「森巴特朗普」之稱，三者大抵是同一俱樂部成員，全屬中看不中用之徒。今年的新冠肺炎疫情是一面照妖鏡，美國染病以至因染病致死的人屬全球之冠；英國的確診者則位列西歐第一，連約翰遜本人亦染上病毒，險死還生；而目前疫情最不受控的地方是巴西，甚至有專家預言，該國的確診人數必將超越美國。近年世人多愛選戲子式人物治國，但你看，這最終不是害了自己嗎？