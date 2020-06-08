香港近年大型基建醜聞不絕，一場黑雨，豆腐渣工程全部現形。呢，近千億元嘅沙中線工程，紅磡站隧道滲水屢見不鮮，工程人員花咗近半年，嘗試灌漿及「打針」，依然未能阻止漏水情況惡化。另一天價鐵路工程廣深港高鐵香港段，同樣屢遭水劫，西九龍站亦不敵天雨，地下一層售票大堂嚴重漏水變「水簾洞」！

更離譜嘅係，耗資三百六十億元、通車唔夠年半嘅中環及灣仔繞道，近日暴雨連場，滲漏情況嚴重，本報記者多次到場視察，包括黑雨過後，均發現隧道飾板下嘅石壆水漬斑斑，依其水漬紋路，疑是由牆身滲漏至石壆。資深工程師看過照片後都話「唔係正常」，並指實際情況要打開飾板才可判斷，質疑施工手工不佳，接縫疑有裂縫導致滲漏，情況與沙中線紅磡站相似！阿哥，沙中線紅磡站危機隱伏，市民隨時變「沙中人」，依家中環及灣仔繞道頂唔住黑雨，未知駕車人士會否驚做「隧中人」？

有議員質疑政府為趕通車，忽略工程質量，之但係路政署事後修補又求求其其！路政署就死都唔肯認衰，一味指通車以來嘅滲漏情況皆屬輕微，唔影響行車安全喎！工程嘅嘢，我哋小市民恐怕唔多懂咯，但係路政署自揭耗資二億五千萬元嘅繞道空氣淨化系統，去年二月投入服務不久後就出問題，東面通風大樓十五台風扇中，有七台風扇出現不同程度嘅損壞，懷疑裝嵌出錯！阿哥，有冇兒戲啲呀？

政府監管不力導致基建工程超支要由庫房承擔，財政儲備已由過萬億元減至九千多億元！基建爛攤子一大堆，填氹都真係填極都唔完，難怪本報「正論」極力指出「明日大嶼」切勿輕舉妄動，一旦騙得市民同意「洗濕個頭」，稍有差池足以掏空庫房，屆時計劃變「明日黃花」，香港就萬劫不復！「為政不失其道，萬事可成，其功可保」，廢柴政府理應立即煞停，否則明日大鑊！