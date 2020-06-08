香港黑暴即將一周年，暴亂加上疫症，香港成了傷痕之都！此痛原本只有香港受煎熬，誰料五月下旬美國爆發黑人平權運動，許多城市搖身一變成為烈火之城，襲警、搶掠、焚燒不絕。暴亂進行時，美國因疫症死亡人數衝破十一萬大關，暴疫雙重打擊，美國又奪了個世界第一！

美國的黑人抗爭運動發生不到第三天，白宮已定性為暴亂，特朗普及其陣營拋出不少陰謀論，如暴亂幕後有政治黑手，並高調宣布鎮壓行動，先是國民警衞軍，然後是軍人開進華盛頓，看得全世界都傻了眼，這是美版六四事件將要發生嗎？

雖說世上很難找到一模一樣的事，但美國的暴亂與香港版卻有太多相似之處，暴亂的核心矛盾離不開警察與示威者的衝突，示威者襲擊警察、要求政府嚴懲警隊亦如出一轍。香港有示威者包圍警署、縱火燒警署、燒警車、打警察，甚至以雷射光攻擊等；美國也一樣，幾乎每一個發生暴亂的城市都有同樣的事發生過。

香港示威者要求解散警隊、政府高層問責，美國也有，尤其是案中死者所在的城市，居民不但要求廢除警隊，更有學校及社區團體乾脆斷絕與警方的治安合作，以實際行動炒警方魷魚。

還有一樣相似，大量示威者集結，與大量執法者驅散，本來用以防疫的隔離令與社交距離等全部成了廢話，美國多個州與市的疫情都出現反撲之勢，確診個案與死亡人數再度回升。這一點，香港還算幸運的，禁聚令雖是紙老虎，反對派首腦刻意挑戰法律，幸而港人都戴口罩、勤洗手，暴疫夾擊之痛，似乎比美國輕得多。

香港的暴亂，離不開美國推波助瀾以及幕後策動，但想不到的是，美國這邊廂還沒有收手，那邊廂暴亂已經降臨自家的後花園，而且打砸搶燒比香港更暴烈，冥冥中自有天意，果不其然。