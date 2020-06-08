北京官方日前首次公開，中央港澳工作協調小組更名為中央港澳工作領導小組。雖然僅僅是兩字之差，內裏卻大有乾坤。

中央黨政最高層面，建立有各種議事機構，名稱、層級、權威千差萬別。按權威性來說，從高到低依次為委員會、領導小組、協調小組、指揮部、聯席會議，前三種為常設，後兩種一般為臨時設置。從中共十九大之後的改革來看，最高領導人親自領銜的高層機構，多數改組為委員會，如中央財經委員會、外事工作委員會、全面深化改革委員會、依法治國委員會、軍民融合發展委員會等。當然，取名委員會的紀檢委、政法委等是工作部門，並非高層議事機構。

同樣為領導小組，層次差異也很大，例如中央對台領導小組，由最高領導人兼任組長；黨建領導小組、宣傳思想領導小組、統戰領導小組以及如今的港澳領導小組，由政治局常委任組長；農村工作領導小組等則由政治局委員任組長。至於協調小組，此前僅有的主要為中央新疆工作協調小組、西藏協調小組、港澳協調小組。

不難看出，領導小組多負責某一特定領域的事務，例如外事、財經、改革等，屬於「條」狀模式；協調小組則負責某一地區事務，屬於「塊」狀模式。領導小組對負責領域的權力高度集中統一，由中央掌控，力度更大；而協調小組基本依託地方的既有管理機制，不介入日常事務，首先側重發揮地方積極性，協調小組做好支持保障。這其實體現了一種中央、地方分權模式。

從職能範圍來看，協調小組較為簡單，相對鬆散；而領導小組涵蓋宏觀決策、統籌指導、協調指揮、督察檢查等各方面，包括決策、執行、監督各環節。因此，協調小組的辦公室，主要負責對接、協調；而領導小組的辦公室，才是強而有力的指揮樞紐，更為常態化、機制化。因此，此次中央港澳工作協調小組改為領導小組，並非簡單更名，而是體制重塑與權威升級。面對香港群魔亂舞，港獨挾洋自重，內外勾結，中央行使全面管治權，領導小組全面介入港澳管治。

同時，協調小組升格為領導小組，也顯示港澳工作主導權進一步上收中央，由中央自上而下掌控港澳。這與反對派意圖通過普選自下而上逐步叫板中央，針鋒相對。除了應對當前香港亂局的考量，這亦契合國家治理長遠方向，去年中共十九屆四中全會將「一國兩制」納入國家治理體系的十三個組成部分之一。

中央各委員會、領導小組的辦公室，多為黨政合一體制，如中央台灣工作辦公室同時是國務院台灣事務辦公室，中央網信辦公室同時是國家互聯網辦公室。在「黨管一切」的體制下，「中字頭」取實，「國字號」取名，實權歸於黨務系統。雖然目前國務院港澳辦未加掛黨務牌子，但已明確為中央港澳工作領導小組辦事機構的地位，實際上重心由國務院轉至中共中央，整合黨務、政府、人大、政協各系統涉港力量，形成前所未有的合力。