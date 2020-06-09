功夫茶：基層收入徬徨時　公屋加租要推遲

治政之要在於安民，安民之道在於察其疾苦。香港這一年來，市民飽受黑暴和疫情夾擊，大人失業細路失學，依家疫情稍緩，而社會動盪依然，千呼萬喚嘅全民派錢一萬個大洋，終於有了眉目，基層奔走相告，恍如久旱逢甘霖啊陰功！

之不過，經濟凋敝，市道衰微，唔少基層依然手停口停，有工返嘅未必返足，被迫放無薪假嘅大有人在，收入唔穩定，講真，一萬蚊都唔使得幾耐，即使錢到手，都未必好似財爺話齋，去消費刺激經濟！飽漢永遠唔知餓漢飢！睇吓房委會出售居屋及綠置居錄得大豐收，本年度綜合盈餘高達近一百四十億元，創十年新高。阿哥，房委會坐擁龐大收入，此時此刻，唔「還富於民」都算咯，仲要祭出乜鬼「按調整機制」，今年九月公屋或加租百分之九，使唔使去到咁盡吖！

諷刺嘅係，房委會盈餘創十年新高，而失業率又係創十年新高噃！喂，房委會竟喺咁嘅包皮環境下，擬逆市加租百分之九，如此落井下石，懶理近七十八萬戶公屋居民死活，仲有冇冷血啲吖？嗱！港府廢官都識裝模作樣扮吓嘢減薪，以示同市民「共度時艱」吖！而房委會竟如吃了秤砣鐵了心，想話加租，真係諗吓都有罪，仲好樣衰咯！

尋日有關注團體及政黨趁房委會開特別會議，去請願及遞交請願書；都係因為目前香港受到疫情影響，經濟受挫，料短期難以復甦，要求房委會凍結租金及免租兩個月，紓緩公屋戶經濟負擔。呢，有委員炮轟公屋租金檢討使用嘅數據滯後，惟現行機制，極有可能加租，建議會方特事特辦、體恤市民。明眼人都知，以滯後數字計算租金調整，反映嘅僅係該兩年嘅住戶入息變化，根本未能反映目前情況。

一講起「機制」功夫茶就扯火，機制係死嘅，大家都睇到港鐵個「可加可減」機制幾咁混吉就知！依家基層搵朝唔得晏，機制話加價就天經地義？唔好忘記，房委會作為制訂和推行公屋計劃嘅法定機構，成立目的，無非為了不能負擔私樓嘅低收入家庭解決住屋需要，依家經濟咁差，仲講按機制？按你條命咩！阿哥，起公屋又唔見你哋追落後？劏房戶望上樓望到眼出血都係望到天邊那顆遙遠的星，又唔見你哋有乜春「機制」？

呢，房委會主席由運房局局長陳帆兼任，被問到公屋加租事宜佢隻字不提，作為問責高官應發聲表達意見卻沉默是金，咁唔會令你變得深不可測而係龜縮窩囊！怎可懶理基層市民憂心？京官都話房屋問題搞唔好，就變政治問題！市民怨氣沸騰，「房事」不暢通肯定係其中主因，此時此刻，豈能見錢眼開，磨刀霍霍向基層！疫情下切勿加租，否則「房事革命」動地來，只會令香港更添煩添亂！