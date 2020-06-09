神州觀察：擺地攤全民自救　顧形象需先活命

非常時期需以非常之策，就像上世紀八、九十年代被指對解決大規模下崗失業問題起到關鍵作用的「地攤經濟」，近期再在內地掀起熱潮。中美貿易戰加上新冠肺炎疫情雙重夾擊，導致內地失業潮再現，尤其對社會低下階層的影響最甚，民眾紛紛擺地攤自救，卻也因此被冠以「窮人經濟」，不受「高大上」階層待見。

北上廣深等一線城市近日接連為地攤經濟潑冷水，呼籲各地不要一哄而起，盲目跟風，需考慮城市定位、精細治理云云。深圳表示要以「繡花工夫」一針一線繡出群眾的獲得感、幸福感和安全感，為城市有序治理繡出美麗華服；北京市直言地攤經濟不適合自己，因為北京是首都，代表了國家形象，擺地攤不利於營造和諧宜居環境，不利於促進經濟高質量發展。乃至內地央視亦稱此舉影響市容，會蠶食來之不易的治理成果，還需靠復工復產、復商復市解決問題。

然而，地攤經濟是得到中南海積極站台的，尤其是國務院總理李克強月初赴山東考察時強調，地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間煙火，和「高大上」一樣，是中國的生機；此前李克強還提到某個「西部城市」通過地攤經濟成功令當地就業人口增加十萬以上，可見的確有效。中央文明辦亦表示，今年的全國文明城市評比不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為考核內容。各項舉措無疑在為地攤經濟鳴鑼開道，亦都貼合中央提出的保就業、保民生等「六保」精神，如今這些一線城市群起抵制，難免令人意外。

誠然，北京是首都城市，深圳是經濟特區，屬於「高大上」，每個城市都有自己的定位與管理，但每個城市也都是由個體的人組成，也分貧富與階級，再發達的地方亦有窮人存在，而且窮人的生存方式、解困渠道通常亦更趨於「低端」。中央近期為了打救經濟民生，不乏大手筆宏觀財政援助措施推出，但是當中有多少能真正落到基層民眾手上？又能否即時令他們擺脫困境？顯然不能，那就只能讓他們以「窮人經濟」方式解燃眉之急，所謂的城市形象暫時虧損一點，美麗華服少穿一點，應該問題不大，否則連民眾死活都顧不上，還談甚麼城市形象？

正如有研究指出，中國目前有六億人口的月入在一千零九十元以下，當中更有四億多人月入低於八百元，兩億多人低於五百元，五百多萬人無收入。他們亦是受疫情衝擊最嚴重的一群，衞生安全、就業保障都很脆弱，地攤經濟短期內或會帶來某些城市管理失序問題，卻是「低端人口」渡過難關的重要保障，政府更需為他們提供活路，別總是以驅趕、圍剿手段應對。