正論：疫難援助要準快　白象耗資勿亂花

政府向十八歲或以上永久性居民派發一萬元計劃昨日公布細節，財政司司長陳茂波公開承諾，市民在本月廿一日父親節當日經銀行網站或電子銀行登記，直接於個人戶口收款，最快七月八日收到一萬元。社會過去一年備受修例風波及新冠肺炎威脅，經濟下滑，各行各業業務萎縮，失業問題日深，今次全民派發一萬元，市民寄望能夠減輕一點生活壓力，所以絕不能發生任何差錯或延誤，必須杜絕過去同類派錢的拖拉及混亂，務求準時送現金到市民的口袋。

過去派錢苦痛經驗苦了市民，但足夠讓主事官員借鑑，再不能失信於民。今次派錢要達到良好效果，必須體現「三個保證」。第一個是需要言出必行，確保派發款項在政府公布的時間表內，送到市民手上，延誤將不接受任何道歉或推搪藉口，亦必須確保市民在申請登記時的高度防疫工作。

第二個是這個派錢計劃涉及市民的私隱，要確保每一個步驟的個人戶口資料不被外洩實不容有失，不容許在私隱外洩後，託詞是資訊黑洞或展開調查的後續補救，因推行計劃前，必然已充分測試系統完善，任何亂子也不能發生。

第三個是保證防疫抗疫基金每一項批撥援助也能到位，兩輪基金加上財政預算案紓緩措施，推出後都有不少行業或自僱者未能受惠，官員們應該聆聽社會意見，補充援助計劃的不足，保證各階層都獲得支援，這做法並不是挑剔，而是需要盡最大努力讓全民受惠。

作為負責任的政府，疫難援助基金批撥需既準且快，以濟市民燃眉之急，但管理和運用公帑則必須戒除操諸過急，更不能漠視實際，隨意將巨額公帑投到空中樓閣的大白象工程。

防疫抗疫基金及財算案紓解民困措施，約共二千八百多億元，令本年度財政有二千多億元赤字，在政府財政累積儲備的一萬一千三百多億元扣除，儲備餘額只有八千多億元，往後應如何，當然要審慎理財不亂花，決定大型工程前要三思而後行，摒棄高理想不實際去保障公帑用得其所。

本港土地缺乏由來已久，但官員們從沒有認真解決，今屆政府拋出明日大嶼藍圖，填海建人工島取地建屋及鐵路交通配套，首階段估計工程開支六千二百多億元，由政府斥資，財政儲備隨時只餘下二千億元，再加上多條鐵路工程如沙中線及屯門南延線工程超支而需額外填數，正在使用的大型基建設施又需要補漏維修，財政壓力與日俱增。

明日大嶼天價工程是否不可替代？答案是政府沒有再三思及決心。獲取土地最少有三個方法，分別是短期租約用地、棕地回收及大嶼山東涌開發區。短期租約、大埔工業邨閒置地及棕地回收，需要多個部門協作安置、賠償或遷移，收地緩慢及面積小，主因負責官員怕麻煩，也不願加強部門間統籌協作，收地效果不彰，最終要索性巨資填海闢地，拖累財政負擔。

試問特區政府為何不採取勵精圖治、打破部門畫地為牢的山頭主義，為市民所急所想，切實地針對問題找出解決辦法，切忌以投放龐大資源去掩飾官員的無為和無能。